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"Сколько украинок уверены, что будут лучшей свекровью, чем мама их мужа?" Интересная статистика из "Хто зверху?"

Пятница 22 декабря 2023 20:00
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"Сколько украинок уверены, что будут лучшей свекровью, чем мама их мужа?" Интересная статистика из "Хто зверху?" Звезды на шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)
Автор: Иванна Пашкевич

Очередной сезон игрового шоу для всей семьи "Кто сверху?" на Новом канале подошел к своему завершению. В 13-м выпуске развлекательного проекта в гендерном поединке во главе с капитанами команд Лесей Никитюк и Богданом Шелудяком сошлись Анна Саливанчук, Ольга Мартыновская, Вера Кекелия, Владимир Ярославский, Дмитрий Голубев и Андрей Рыбак.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на эфир делится интересной статистикой об украинцах, которую собирают для бонусных раундов шоу Нового канала.

Сколько процентов мужчин считают, что женщина должна распоряжаться семейным бюджетом?

По статистике, озвученной в эфире шоу "Хто зверху?", 46% парней имеют такую позицию.

&quot;Сколько украинок уверены, что будут лучшей свекровью, чем мама их мужа?&quot; Интересная статистика из &quot;Хто зверху?&quot;

Звезды на шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов женщин считают, что будут лучше свекровью, чем мама мужчины?

Подавляющее большинство, а именно 67% девушек имеют такое мнение.

&quot;Сколько украинок уверены, что будут лучшей свекровью, чем мама их мужа?&quot; Интересная статистика из &quot;Хто зверху?&quot;

Звезды на шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов мужчин, когда ломали какую-нибудь вещь, оправдывали себя тем, что она некачественная?

Ого! 70% сильной половины человечества хотя бы раз так говорили.

&quot;Сколько украинок уверены, что будут лучшей свекровью, чем мама их мужа?&quot; Интересная статистика из &quot;Хто зверху?&quot;

Звезды на шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов мужчин ненавидят фразу "мужчины не плачут"?

Более половины, а именно 65% представителей сильного пола против этого выражения.

&quot;Сколько украинок уверены, что будут лучшей свекровью, чем мама их мужа?&quot; Интересная статистика из &quot;Хто зверху?&quot;

Звезды на шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов женщин притворялось, что плохо чувствуют себя, чтобы не делать домашние дела?

В этом признались 69% опрошенных девушек.

&quot;Сколько украинок уверены, что будут лучшей свекровью, чем мама их мужа?&quot; Интересная статистика из &quot;Хто зверху?&quot;

Звезды на шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов мужчин ссорились со своей мамой, если та плохо отзывалась об их любимой?

53% имеют такой опыт.

&quot;Сколько украинок уверены, что будут лучшей свекровью, чем мама их мужа?&quot; Интересная статистика из &quot;Хто зверху?&quot;

Звезды на шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов женщин считают, что разбираются в автомобилях не хуже мужчин?

По статистике, озвученной в эфире развлекательного проекта "Хто зерху?", так думают 24% девушек.

&quot;Сколько украинок уверены, что будут лучшей свекровью, чем мама их мужа?&quot; Интересная статистика из &quot;Хто зверху?&quot;

Звезды на шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Узнайте, сколько женщин звонили своему бывшему подвыпившей.

Также вам может быть интересно, сколько мужчин жалуются друзьям на своих любимых .

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