Скільки цукерок треба з'їсти, щоб погладшати на 1 кг: відповідь вас приголомшить

Цукерки люблять чимало з нас, але багатьох хвилює питання, скільки ж їх треба з'їсти, щоб, наприклад, погладшати на один кілограм?
Відповідь на це питання - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Щоб зрозуміти, скільки цукерок потрібно з'їсти для набору 1 кг ваги, необхідно згадати базовий принцип енергетичного балансу: набір ваги відбувається тоді, коли ви споживаєте більше калорій, ніж витрачаєте. І навпаки, для схуднення потрібно створити дефіцит калорій.
Загальноприйнято вважати, що для набору або втрати 1 кілограма ваги необхідно створити дефіцит або профіцит у розмірі приблизно 7700 кілокалорій (ккал). Ця цифра є усередненою та ґрунтується на енергетичній цінності жирової тканини в організмі людини. Тобто, якщо ви з'їдаєте на 7700 ккал більше, ніж спалюєте, то, ймовірно, наберете 1 кг ваги.
Калорійність цукерок може значно відрізнятися залежно від їхнього типу:
Для розрахунку візьмемо середню калорійність шоколадних цукерок, які є досить популярними. Припустимо, середня шоколадна цукерка важить 15 грамів і має калорійність 500 ккал на 100 грамів. Виходить, що калорійність однієї цукерки 75 калорій.
Щоб набрати 1 кг ваги, потрібно створити профіцит у 7700 ккал. Якщо одна цукерка містить 75 ккал, то для набору 1 кг ваги потрібно з'їсти 102 цукерки!
Тобто, якщо ви з'їсте приблизно 103 шоколадні цукерки (кожна по 15 г і 75 ккал), перевищивши свою добову норму калорій, це може призвести до набору 1 кілограма ваги.
Звісно, це не означає, що ви наберете 1 кг саме від однієї такої "цукеркової" сесії. Це розрахунок для профіциту калорій, який накопичується з часом.
Наприклад, якщо щодня ви будете споживати на 100 ккал більше, ніж вам потрібно (що еквівалентно приблизно 1,3 цукерки), то за 77 днів ви наберете 1 кг ваги (7700 ккал/100 ккал/день=77 днів).
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При написанні використовувалися наступні джерела: Facebook-сторінка тренера Юрія Попка, рекомендації ВООЗ, Wikipedia.