Скільки треба вчитися, щоб перейти в ІТ. Які професії бувають і де знайти найкращі курси

Тривалість навчання

Згідно з даними більшості українських спеціалізованих шкіл, для того, щоб перейти в IT-сферу, українцям доведеться вчитися від 2 до 12 місяців.

Тривалість навчання залежить від обраного курсу (спеціальності), а також рівня базових знань.

Інколи після завершення основного курсу деяким студентам доводиться "підтягувати" англійську мову або ж інші необхідні для успішного старту навички.

Після завершення повноцінних курсів, колишні студенти можуть зазвичай претендувати на посаду джуніор-спеціаліста (Junior Specialist) обраної спеціальності. Це, фактично, перший рівень у розвитку IT-кар'єри.

Програмування може бути захоплюючим (ілюстративне фото: Рixabay)

Популярні IT-професії

Попри розповсюджену в суспільстві думку, буцімто стати айтішником можуть лише випускники технічних вузів й затяті математики, це не так.

IT-сфера пропонує абсолютно різні спеціальності - як технічні, так і гуманітарні. Отже, щоб стати частиною компанії, яка працює у сфері IT-технологій, не обов'язково створювати складні алгоритми, вираховувати математичні формули й бути відмінником у програмуванні.

Серед найбільш популярних IT-професій варто згадати такі:

рекрутер (IT / Tech recruiter) - закриває наявні вакансії компанії або проекту

менеджер з персоналу (Human Resources Specialist, HR Specialist) - займається підбором, адаптацією, звільненням і навіть розвитком персоналу

менеджер продукту (Product Manager) - спілкується із замовником, досліджує ринок, створює глобальну стратегію продукту, розставляє пріоритети тощо

менеджер проекту (Project Manager) - управляє проектом, співпрацює з командою розробки

бізнес-аналітик (Business Analyst) - комунікує із замовником, шукає ефективні рішення, досліджує ринок і конкурентів, консультує команду розробки

архітектор (Architect) - проектує системи, будує "архітектуру" програм, обирає необхідні технології та стандарти

дизайнер (UI/UX Designer) - аналізує потреби цільової аудиторії, досліджує актуальні тренди, створює інтерфейс і стиль продукту, макети і т.ін.

розробник Back-End (Back-End Developer) - створює "внутрішню" невидиму стороннім частину продукту, логіку програми

розробник Front-End (Front-End Developer) - створює "зовнішню", клієнтську частину продукту (інтерфейс, шрифти, зображення і т.ін.)

тестувальник (QA Engineer) - аналізує вимоги щодо продукту, комунікує із замовником і командою розробки, оцінює ризики, тестує продукт, створює необхідну для всіх процесів документацію

Де знайти найкращі курси

Здобути необхідні для переходу в IT-сферу знання можна скориставшись пропозиціями українських спеціалізованих онлайн-шкіл.

Більшість із них пропонують платні курси за різними спеціальностями. Водночас вони ж надають по-справжньому якісні послуги - теоретичні знання, практичні навички, підтримку менторів (наставників), колективні проекти, поради з працевлаштування, зручні освітні платформи тощо.

GoIT - українська школа айтішних професій.

Платформа GoIT пропонує онлайн-курси для початківців, які допоможуть опанувати нову професію у сфері IT та Digital з нуля.

Крім того, компанія регулярно пропонує долучитися до безкоштовних марафонів з тих чи інших спеціальностей, після яких набагато легше зорієнтуватися у виборі.

Ця школа - одна з лідерів (скріншот: goit.global)

IAMPM - найбільша в Україні школа, яка спеціалізується на навчанні нетехнічних IT-спеціалістів.

Своїм студентам компанія пропонує актуальну базу знань, а також підтримку й супровід впродовж всього навчання.

Нетехнічна освіта в IT також важлива (скріншот: iampm.club)

Mate academy пропонує онлайн-курси програмування та ІТ-професій.

Компанія дозволяє обрати зручний формат навчання й гарантує подальше працевлаштування.

Знайти першу роботу за новою спеціальністю може бути непросто (скріншот: mate.academy)

Hillel - одна з найбільших IT-шкіл в Україні.

Вона пропонує як освіту для новачків, які хочуть отримати нову професію, так і "прокачку" вже існуючих знань для тих, хто хоче підвищити свою кваліфікацію.

IT-сфера вимагає регулярної самоосвіти й вдосконалення існуючих знань (скріншот: ithillel.ua)

SOURCE iT - компанія, що пропонує навчатися кожному охочому.

Освітній процес відбувається за авторськими методиками. Навчатися на платформі можуть як новачки, так і люди, які вже працюють в IT-сфері.

Почати навчання можна тоді, коли зручно (скріншот: sourceit.com.ua)