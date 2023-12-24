Сколько нужно учиться, чтобы перейти в ІТ? Какие профессии бывают и где найти лучшие курсы

Продолжительность обучения

Согласно данным большинства украинских специализированных школ, для того чтобы перейти в IT-сферу, украинцам придется учиться от 2 до 12 месяцев.

Продолжительность обучения зависит от выбранного курса (специальности), а также уровня базовых знаний.

Иногда после завершения основного курса некоторым студентам приходится "подтягивать" английский язык или другие необходимые для успешного старта навыки.

После завершения полноценных курсов бывшие студенты могут, как правило, претендовать на должность джуниор-специалиста (Junior Specialist) избранной специальности. Это фактически первый уровень в развитии IT-карьеры.

Программирование может быть увлекательным (иллюстративное фото: Pixabay)

Популярные IT-профессии

Несмотря на распространенное в обществе мнение, что стать айтишником могут только выпускники технических вузов и ярые математики, это не так.

IT-сфера предлагает совершенно разные специальности - как технические, так и гуманитарные. Следовательно, чтобы стать частью компании, работающей в сфере IT-технологий, не обязательно создавать сложные алгоритмы, вычислять математические формулы и быть отличником в программировании.

Среди наиболее популярных IT-профессий следует упомянуть следующие:

рекрутер (IT/Tech recruiter) - закрывает имеющиеся вакансии компании или проекта

менеджер по персоналу (Human Resources Specialist, HR Specialist) - занимается подбором, адаптацией, увольнением и даже развитием персонала

менеджер продукта (Product Manager) - общается с заказчиком, исследует рынок, создает глобальную стратегию продукта, расставляет приоритеты и т.п.

менеджер проекта (Project Manager) - управляет проектом, сотрудничает с командой разработки

бизнес-аналитик (Business Analyst) - коммуницирует с заказчиком, ищет эффективные решения, исследует рынок и конкурентов, консультирует команду разработки

архитектор (Architect) - проектирует системы, строит "архитектуру" программ, выбирает необходимые технологии и стандарты

дизайнер (UI/UX Designer) - анализирует потребности целевой аудитории, исследует актуальные тренды, создает интерфейс и стиль продукта, макеты и т.п.

разработчик Back-End (Back-End Developer) - создает "внутреннюю" невидимую посторонним часть продукта, логику программы

разработчик Front-End (Front-End Developer) - создает "внешнюю", клиентскую часть продукта (интерфейс, шрифты, изображения и т.п.)

тестировщик (QA Engineer) - анализирует требования по продукту, коммуницирует с заказчиком и командой разработки, оценивает риски, тестирует продукт, создает необходимую для всех процессов документацию

Где найти лучшие курсы

Получить необходимые для перехода в IT-сферу знания можно воспользовавшись предложениями украинских специализированных онлайн-школ.

Большинство из них предлагают платные курсы по разным специальностям. В то же время они предоставляют по-настоящему качественные услуги - теоретические знания, практические навыки, поддержку менторов (наставников), коллективные проекты, советы по трудоустройству, удобные образовательные платформы и т.д.

GoIT - украинская школа айтишных профессий.

Платформа GoIT предлагает онлайн-курсы для начинающих, которые помогут овладеть новой профессией в сфере IT и Digital с нуля.

Кроме того, компания регулярно предлагает приобщиться к бесплатным марафонам по тем или иным специальностям, после которых гораздо легче сориентироваться в выборе.

Эта школа - одна из лидеров (скриншот: goit.global)

IAMPM - крупнейшая в Украине школа, специализирующаяся на обучении нетехнических IT-специалистов.

Своим студентам компания предлагает актуальную базу знаний, а также поддержку и сопровождение на протяжении всей учебы.

Нетехническое образование в IT также важно (скриншот: iampm.club)

Mate academy предлагает онлайн-курсы программирования и IT-профессий.

Компания позволяет выбрать удобный формат обучения и гарантирует дальнейшее трудоустройство.

Найти первую работу по новой специальности может быть непросто (скриншот: mate.academy)

Hillel - одна из крупнейших IT-школ в Украине.

Она предлагает как образование для новичков, желающих получить новую профессию, так и "прокачку" уже существующих знаний для тех, кто хочет повысить свою квалификацию.

IT-сфера требует регулярного самообразования и усовершенствования существующих знаний (скриншот: ithillel.ua)

SOURCE iT - компания, предлагающая учиться каждому желающему.

Образовательный процесс происходит по авторским методикам. Учиться на платформе могут как новички, так и люди, уже работающие в IT-сфере.

Начать обучение можно тогда, когда удобно (скриншот: sourceit.com.ua)