То ж скільки треба пити води? Тренер відповів на найпопулярніше питання

Що думає тренер про кількість води

За словами експерта, в підручниках з біоїхімії вказано, що людина втрачає 2,5 літра води, тож вона має поповнити нестачу.

"Давайте подумаємо, з яких джерел ми цю воду отримаємо. Десь близько 300 грамів води утворюється в організмі в результаті біохімічних процесів, зокрема, коли спалюється глюкоза", - сказав Віктор.

Він наголосив, що сам організм утворює воду. Ще 700 грамів води ми отримуємо з продуктами харчування. Наприклад, овочі та фрукти містять дуже багато води.

"Огірок - це майже вода, кавун теж відноситься сюди, супи - це вода, також 700 мл ми отримуємо з чаєм, молоком, напоями", - сказав Мандзяк.

Тренер підсумував, що вам не треба пити 2 чи 3 літри води, а вам необхідно пити стільки, скільки вам хочеться.