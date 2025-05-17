Скільки розеток має бути у квартирі: вас точно шокує відповідь

Чому стандартної кількості розеток вже недостатньо

Плани електропроводки, що досі використовуються у більшості новобудов, ґрунтуються на застарілих нормах 10-15-річної давності. Тоді не існувало такої кількості зарядних пристроїв, побутової техніки чи ґаджетів.

Наприклад, ніхто не враховував потребу у підлоговій розетці для робота-пилососа або окремий блок для зарядки планшетів біля дивану. За останнє десятиліття середньостатистична родина почала користуватися утричі більшою кількістю техніки.

Нестача розеток призводить до постійного використання подовжувачів, що не тільки незручно, а й небезпечно. Більшість електроприладів залишаються увімкненими постійно, а тому потребують окремого підключення.

Таке переплетіння дротів і некрасиве, і небезпечне (фото: Pixabay.com)

Скільки розеток потрібно в різних кімнатах

Кухня - найенергоємніше приміщення в квартирі, де розеток має бути щонайменше 8-12. Необхідно передбачити окремі точки підключення для холодильника, плити, витяжки та посудомийки.

Додаткові розетки потрібні для мікрохвильовки, чайника, блендера та інших дрібних приладів. Ще варто залишити 2-3 розетки біля столу - для ноутбука або зарядки телефонів під час сніданку.

У вітальні стандарту "розетка під телевізором" уже давно замало. Для медіазони потрібно не менше 4 точок живлення - для ТВ, консолі, роутера, аудіосистеми. Робоче місце або зона відпочинку потребують ще по кілька розеток, адже часто ми заряджаємо кілька пристроїв одночасно.

Де і на якій висоті розміщувати розетки

Правильне розташування розеток визначає комфорт користування технікою щодня. У кімнатах оптимальна висота встановлення - 30-40 см від підлоги, щоб дроти не заважали та були доступними.

У зоні ліжка - 50-60 см, аби зручно було заряджати телефон або під’єднувати нічник.

На кухні розетки розміщують на висоті 100-120 см від підлоги - над робочою поверхнею, але під навісними шафами.

У ванній кімнаті - обов’язково не нижче 120 см і з вологостійким корпусом.

Якщо планується телевізор на стіні, розетки краще встановити на рівні 100-120 см, щоб дроти не були на видноті.

Додатково варто продумати меблеві розетки - для техніки, що буде захована у шафу.