Сколько розеток должно быть в квартире: вас точно шокирует ответ

Почему стандартного количества розеток уже недостаточно

Планы электропроводки, которые до сих пор используются в большинстве новостроек, основываются на устаревших нормах 10-15-летней давности. Тогда не существовало такого количества зарядных устройств, бытовой техники или гаджетов.

Например, никто не учитывал потребность в напольной розетке для робота-пылесоса или отдельный блок для зарядки планшетов возле дивана. За последнее десятилетие среднестатистическая семья начала пользоваться втрое большим количеством техники.

Нехватка розеток приводит к постоянному использованию удлинителей, что не только неудобно, но и опасно. Большинство электроприборов остаются включёнными постоянно, а потому нуждаются в отдельном подключении.

Такое переплетение проводов и некрасиво, и опасно (фото: Pixabay.com)

Сколько розеток нужно в разных комнатах

Кухня - самое энергоемкое помещение в квартире, где розеток должно быть не менее 8-12. Необходимо предусмотреть отдельные точки подключения для холодильника, плиты, вытяжки и посудомойки.

Дополнительные розетки нужны для микроволновки, чайника, блендера и других мелких приборов. Еще стоит оставить 2-3 розетки возле стола - для ноутбука или зарядки телефонов во время завтрака.

В гостиной стандарта "розетка под телевизором" уже давно мало. Для медиазоны нужно не менее 4 точек питания - для ТВ, консоли, роутера, аудиосистемы. Рабочее место или зона отдыха нуждаются еще по несколько розеток, ведь часто мы заряжаем несколько устройств одновременно.

Где и на какой высоте размещать розетки

Правильное расположение розеток определяет комфорт пользования техникой ежедневно. В комнатах оптимальная высота установки - 30-40 см от пола, чтобы провода не мешали и были доступны.

В зоне кровати - 50-60 см, чтобы удобно было заряжать телефон или подключать ночник.

На кухне розетки размещают на высоте 100-120 см от пола - над рабочей поверхностью, но под навесными шкафами.

В ванной комнате - обязательно не ниже 120 см и с влагостойким корпусом.

Если планируется телевизор на стене, розетки лучше установить на уровне 100-120 см, чтобы провода не были на виду.

Дополнительно стоит продумать мебельные розетки - для техники, которая будет спрятана в шкаф.