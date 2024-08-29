Скільки разів на тиждень треба мити голову? Тримайте остаточну відповідь

Кожен тип волосся, хай то кучеряве, жорстке, афро або жирне, має відмінні характеристики, які диктують вимоги до догляду. Залежно від типу волосся, часте миття голови може принести набагато більше шкоди, ніж користі.

Коли треба мити волосся, пояснює РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.

Що треба знати про миття волосся

Гуру догляду за волоссям Саул Мескін пояснив, що ваше волосся з’єднане зі шкірою голови фолікулом, і цей фолікул пов’язаний із залозами, які виробляють вітаміни та вологу, яка потрапляє всередину волосся.

Експерт попередив, що надмірне миття може знищити природні олії, що виробляються цими залозами, що призведе до втрати життєвої сили та вологи у волоссі.

Фахівець з волосся Сімона Томас також підкреслила ризики надмірного миття, наголошуючи, що брак олії - це лише одна проблема. Вона розповіла, що лупа та суха шкіра голови, що свербить є поширеними побічними ефектами надмірного миття, а також сухі, ламкі пасма, які більш вразливі до ламкості.

Як часто ви насправді повинні мити голову?

Знаменитий перукар Джон Хала повідомив, що ви повинні мити голову лише тоді, коли це абсолютно необхідно.

"Загальна рекомендація полягає в тому, щоб мити його максимум один-два рази на тиждень, але я б сказав, що його слід мити лише тоді, коли волосся помітно жирне", - сказав він.



Свербіж шкіри голови та ознаки лущення через забруднення є ще одними ознаками того, що пора митися.

"Пам’ятайте, що для здорової шкіри голови потрібне природне шкірне сало для здорових фолікулів, і надто регулярне миття волосся зменшить його", - доповнив Джон.

Щоб подовжити довговічність свіжого волосся, експерти радять змінити ваш постійний шампунь. Зміні засобу для миття може уповільнити процес жирності волосся.