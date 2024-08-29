Сколько раз в неделю нужно мыть голову? Держите окончательный ответ

Каждый тип волос, будь то вьющиеся, жесткие, афро или жирные, имеет отличные характеристики, которые диктуют требования к уходу. В зависимости от типа волос, частое мытье головы может принести гораздо больше вреда, чем пользы.

Когда нужно мыть волосы, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Что нужно знать о мытье волос

Гуру ухода за волосами Саул Мескин объяснил, что ваши волосы соединены с кожей головы фолликулом, и этот фолликул связан с железами, производящими витамины и влагу, которая попадает внутрь волос.

Эксперт предупредил, что чрезмерная мойка может уничтожить природные масла, производимые этими железами, что приведет к потере жизненной силы и влаги в волосах.

Специалист по волосам Симона Томас также подчеркнула риски чрезмерной мойки, отмечая, что нехватка масла - это лишь одна проблема. Она рассказала, что перхоть и сухая кожа головы, чешущаяся являются распространенными побочными эффектами чрезмерного мытья, а также сухие, ломкие пряди, которые более уязвимы к ломкости.

Как часто вы действительно должны мыть голову?

Знаменитый парикмахер Джон Хала сообщил, что вы должны мыть голову только тогда, когда это совершенно необходимо.

"Общая рекомендация состоит в том, чтобы мыть его максимум один-два раза в неделю, но я бы сказал, что его следует мыть только тогда, когда волосы заметно жирные", - сказал он.



Зуд кожи головы и признаки шелушения из-за загрязнения являются еще одними признаками того, что пора мыться.

"Помните, что для здоровой кожи головы нужно природное кожное сало для здоровых фолликулов, и слишком регулярное мытье волос уменьшит их", - дополнил Джон.

Чтобы продлить долговечность свежих волос, эксперты советуют сменить ваш постоянный шампунь. Изменение моющего средства может замедлить процесс жирности волос.