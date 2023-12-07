Скільки отримує розвідник в Україні: у ГУР з'явилася цікава вакансія

Що відомо про вакансію

Вакансія передбачає службу в одному з підрозділів активних дій Головного управління розвідки МОУ: Kraken, Артан чи Тактичній групі "Реванш".

Серед обов'язків спеціаліста лише один пункт - виконання розвідувальних заходів, проведення спеціальних дій.

Вимоги до роботи:

придатність до служби за станом здоров'я і моральними якостями

громадянство України

вік 18-40 років

мотивація нищити ворога

хороша фізична витривалість

готовність виконувати завдання в зоні активних бойових дій

наявність бойового досвіду буде перевагою

відсутність близьких родичів, які є громадянами РФ

неприпустимість вживання наркотиків

відсутність непогашеної чи незнятої судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину

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Кандидатам пропонують офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану чи службу за контрактом, можливість переведення для чинних військовослужбовців, кваліфіковану підготовку в навчальному центрі.

Заробітна плата становить від 70 000 до 140 000 гривень залежно від виконання поставлених завдань. Також можливі премії.

Крім того, обіцяють повне матеріальне забезпечення, санаторно-курортне лікування військовослужбовців і членів їхніх сімей, безоплатну медичну допомогу, страхування та інші соціальні гарантії.

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Як податися на роботу

Для відгуку на вакансію надсилайте резюме чи контактні дані та опис професійного досвіду (для чинних військовослужбовців додатково звання та деталі досвіду служби) на apply@thelobbyx.com з темою листа "Розвідник до підрозділів активних дій ГУР МОУ".

Чи багато охочих на вакансію

Представник ГУР МОУ Андрій Юсов у коментарі сайту ТСН розповів, що кількість кандидатів, які можуть прийти на вакансію, засекречена. Але він також додав, що охочих прийти на цю посаду помітно більше, ніж до повномасштабного вторгнення.

Юсов сказав, що процес відбору складний і багатоетапний.

"Власне, відбір кадрів, проведення індивідуальних співбесід, перевірка даних, ретельне медичне обстеження, перевірка рівня фізичної готовності, психологічні тести та інші етапи перевірки, які виключають різного роду непередбачувані ситуації, гарантують, що обрали найдостойнішу кандидатуру", - пояснив речник.

У вакансії не вказано, що бойовий досвід є обов'язковим. Це зумовлено тим, що від початку повномасштабної війни в лавах ЗСУ з'явилися військовослужбовці, які до цього не мали досвіду.

"Відсутність досвіду можна буде певним чином виправити. ГУР таку підготовку і навчання забезпечує. Водночас наявність досвіду - це вагомий аргумент для того, щоб розглянути людину на відповідну посаду", - розповів Андрій Юсов.