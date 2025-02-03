Скільки оперативної пам'яті дійсно потрібно Android-смартфону у 2025 році

Як Android керує пам'яттю

Будь-який комп'ютерний пристрій, включно з вашим смартфоном, використовує оперативну пам'ять (RAM). У ній зберігаються запущені програми, їхні дані та операційна система під час роботи пристрою. Ще десять років тому Android-пристрої мали всього 512 МБ або 1 ГБ оперативної пам'яті. Однак з часом обсяг RAM значно збільшився.

У 2014 році преміальні смартфони оснащувалися 3 ГБ RAM, а через пару років стандартом стали 4 ГБ. Сьогодні 4 ГБ вже вважаються мінімально допустимим обсягом для нового пристрою.

Але скільки б оперативної пам'яті не було у вашому пристрої, це обмежений ресурс, який необхідно грамотно розподіляти.

Кожен новий запущений додаток займає частину RAM. Прості додатки та ігри використовують кілька сотень мегабайт, тоді як складніші ігри можуть споживати до 1 ГБ оперативної пам'яті. Найвимогливіші ігри займають до 1,5 ГБ RAM.

З 4 ГБ оперативної пам'яті в пристрої достатньо місця для кількох середніх додатків або ігор, які працюють одночасно з ОС. Однак у якийсь момент вільна RAM закінчується.

Файл підкачки та його роль в Android

Коли оперативна пам'ять заповнюється, система використовує метод підкачки (swapping). На звичайних комп'ютерах для цього застосовується зовнішнє сховище (жорсткий диск або SSD), куди переміщуються найменш використовувані дані з RAM.

За необхідності ці дані завантажуються назад в оперативну пам'ять. Це дає змогу збільшити обсяг доступної пам'яті, але працює повільніше, ніж пряме опрацювання в RAM.

В Android використовується трохи інший підхід. Замість того щоб записувати дані в сховище, система стискає їх і залишає в оперативній пам'яті. Цей метод називається zRAM, де "z" вказує на використання компресії (за аналогією з Unix/Linux). Наприклад, якщо дані можна стиснути на 50 відсотків, то 128 КБ пам'яті скорочуються до 64 КБ, звільняючи при цьому 64 КБ, що залишилися.

Ядро Linux, на якому заснований Android, сприймає zRAM як звичайний простір підкачки. Однак ці дані не можна використовувати безпосередньо - за необхідності їх потрібно розтиснути і завантажити назад, як і в традиційному файлі підкачки.

Що відбувається, коли zRAM заповнюється?

Хоча zRAM допомагає ефективно використовувати пам'ять, він також є обмеженим ресурсом. Якщо в Android закінчується простір підкачки, система починає примусово закривати запущені додатки для звільнення пам'яті.

Це означає, що якщо ви згорнули додаток, розраховуючи повернутися до нього пізніше, він може бути закритий системою, щоб звільнити місце для нового запущеного додатка.

Таким чином, чим більше у вас оперативної пам'яті, тим більше застосунків можуть залишатися в пам'яті одночасно, без необхідності їх примусового завершення. Якщо RAM мало, Android буде частіше вивантажувати додатки з пам'яті.

Скільки оперативної пам'яті потрібно смартфону на Android?

Очевидно, що 4 ГБ уже недостатньо для комфортного багатозадачного режиму. У пам'яті залишаться тільки три-чотири останні запущені ігри. Офісні та системні додатки зазвичай займають менше місця, тому одночасно можна запустити п'ять-шість невеликих програм, але під час перемикання між ними деякі будуть перезапускатися. 6 ГБ RAM частково вирішує цю проблему.

12 ГБ на Galaxy S21 Ultra - це потужний і добре керований обсяг пам'яті. В RAM одночасно можна утримувати до 15 ігор, включно з вимогливими, а також кілька вкладок браузера. Навряд чи середній користувач зіткнеться з будь-якими проблемами за такого рівня багатозадачності.

Оптимальний обсяг RAM:

8-12 ГБ - найкращий варіант для більшості користувачів

16 ГБ - скоріше маркетинг, ніж реальна необхідність

Хоча OnePlus 9 Pro доволі агресивно керує пам'яттю, функція RAMBoost з часом допомагає Android ефективніше використовувати 8 ГБ. Однак на інших пристроях такий обсяг може давати більш плавний досвід багатозадачності.

Варто враховувати, що локальні ШІ-моделі (наприклад, Gemini Nano) також впливають на необхідний обсяг пам'яті. Деякі моделі можуть працювати прямо зі сховища, але інші вимагають RAM для підвищення продуктивності. Інженер Google зазначив, що модель Smart Reply на Pixel 8 Pro має перебувати саме в оперативній пам'яті, що забирає значну частину ресурсів.

Наразі більшість виробників впроваджують цілі ШІ-функції, як-от Galaxy AI та Pixel AI, тому не дивно, що флагмани отримують 12-16 ГБ RAM. Наприклад, Pixel 9 отримав на 50 відсотків більше пам'яті, ніж його попередник. Навіть Apple довелося збільшити обсяг RAM в iPhone 16, щоб підтримувати нові функції Apple Intelligence.

Який обсяг RAM обрати?