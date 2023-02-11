Скільки насправді має коштувати чашка кави і як зміниться ціна найближчим часом: прогноз експертів

Як змінились ціни на каву за останній рік

За 2022 рік зерна сорту арабіка зросли в ціні в середньому на 30%. І зараз вони коштують у межах 300 - 1000 грн за 1 кг. Але при цьому сорт робуста підвищився у ціні лише на 19%. Вартість за 1 кг коливається від 190 до 500 грн.

На зростання ціни вплинуло кілька факторів. Бразилія, найбільший у світі виробник кави, знизила кількість експорту через поганий врожай. При цьому попит на цей продукт у світі залишився високим. Також обсяги продажу зменшила і Колумбія, причиною стали кліматичні негаразди.

На формування остаточної ціни на каву в Україні вплинула і девальвація гривні відносно іноземних валют - близько на 50% за минулий рік. А ще - подорожчання логістики та енергетичних ресурсів через удари агресора по енергетичній структурі країни.

Яка собівартість чашки кави

"У минулого році вартість комерційної кави сягнула свого 10-річного максимуму. Наші фірми закуповують її по $2,4 за 1 кілограм арабіки, хоча на початку 2020 ціна могла не доходити й до $1", - пояснює Ілля Злобін, кандидат економічних наук.

Ціна за чашку кави для кінцевого споживача в Україні коливається у досить великому діапазоні, у залежності від місця продажу та сорту зерен, з яких приготований напій.

"На жаль, часто ціна не впливає на якість. Загалом, прийнятна вартість за чашку кави складає від 20 до 60 гривень", - додає експерт.

Традиційно найдешевшим варіантом кави вважається еспресо, оскільки там тільки мелені зерна і вода. А от лате чи американо через додавання молока стають дорожчими у ціні.

"На одну порцію американо треба десь 8 грамів кави. Візьмемо за ціною 500 грн кілограм, це виходить 4 грн. Плюс стаканчик з кришечкою - близько 2,5 грн. А ще додати роботу баристи, комунальні послуги, роботу генератора у час блекату. Тобто оптимальною буде націнка близько 200% і ціна від 20 грн за чашку, якщо говорити про формат "на виніс" і від 30 грн, якщо з посадкою у закладі", - говорить Богдан Слуцький, фінансово-економічний оглядач.

За його словами, до розрахунку вартості лате слід додати ще ціну 200 мл молока. А це близько 9 грн за порцію.

"Чиста собівартість продукту близько 15 грн. Тобто оптимальною буде ціна від 45 грн за чашку, якщо говорити про формат "на виніс" і від 50 грн, якщо пити каву у закладі", - додає Слуцький.

Експерт наголошує, що попит на каву протягом наступних років зростатиме. Тому в умовах прогнозованої інфляції у 2023 році ціна зросте на 20%, у 2024 році - близько 10%, а у 2025 році на рівні 6%. При цьому вартість чашки кави пропорційно зростатиме також.