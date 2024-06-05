Скільки можна зберігати сметану, сир та іншу молочку без холодильника

В Україні почалися стабілізаційні та аварійні відключення, що впливає на скорочення терміну зберігання деяких продуктів. Зокрема, як відомо, молоко та молочні продукти швидко псуються в неналежних умовах.
Про це читайте в матеріалі від РБК-Україна (проєкт Styler).
Варто зазначити, що тривалість зберігання молока залежить не лише від температури, а й від виду, дати розливу та упакування.
Як зазначає American Dairy Association, звичайне молоко в невідкритій упаковці може зберігатися до вказаного на упаковці терміну, якщо температура нижче 4 градусів. Проте при вищій температурі термін його зберігання скорочується до 2 годин.
Деякі виробники молока зазначають, що стерилізоване молоко може зберігатися до пів року через відсутність можливості розмноження бактерій. Проте важливо, щоб упакування було непошкоджене.
Водночас не варто ризикувати, якщо є певні сумніви, особливо, якщо є зміни консистенції, кольору чи запаху.
При температурі до 4 градусів закриті вершки можуть простояти 3-4 дні (звичайні, в закритій упаковці) та до 1 місяця - ультрапастеризовані. При вищій температурі, і, відповідно, при кімнатній - вершки не рекомендують вживати через 2 години.
Кефір може зберігатися 3-5 днів за температури від 0 до 6 градусів, при температурі від 18 градусів він зіпсується вже за 4 години, навіть в невідкритій пляшці.
Ті самі процеси відбуваються й в інших кисломолочних продуктах, хоча можуть тривати трохи довше - до 5 годин. Однак краще не ризикувати і спожити продукт найближчим часом, тим паче, що продукти, термін придатності яких добігає кінця, можуть псуватися швидше.
Сметана - продукт з високим відсотком жиру, тому псуватися буде досить швидко. При температурі до 4 градусів сметана в закритій упаковці може зберігатися до 21 дня, при вищій температурі - може простояти до 2 годин.
Більшість сирів мають тривалий термін зберігання. При температурі до 4 градусів сир може зберігатися в межах такий термінів:
При вищій температурі тверді сорти сиру можуть зберігатися близько 2 годин, а от м'які сири вже псуються.
Втім, більшість холодильників - як і морозильні камери - можуть підтримувати температуру до 4 годин, що може запобігти псуванню. Один з варіантів перевірити, чи холодильник зберігає холод - помістити всередину спеціальний термометр для чіткого відстеження змін температури.
Раніше ми повідомляли про те, чому не працює зв'язок під час відключень електроенергії.
Також повідомляли про те, як зберігати продукти без холодильника.
Використані джерела для підготовки матеріалу: FoodSafety.gov, сайт виробника заквасок Vivo, сайт виробника Гармонія.