Скільки можна зберігати побутову хімію: якщо терміни вийшли, то краще викинути

Відбілювач

Після того, як ви відкрили пляшку, його можна використовувати спокійно не менше 12 місяців. Він справлятиметься зі своїми завданнями. Через пів року у пляшці відбілювача може розпочатися процес розпаду хімічних елементів, і ефективність почне падати.

Процес розпаду триватиме довго і знадобиться ще 6 місяців, щоб засіб втратив свою ефективність, а токсичність збільшилася. Зберігати відбілювач варто в комфортній температурі - не нижче +7 градусів і не вище +21 градуса.

Порошок для прання

У запечатаному вигляді упаковка може зберігатися довго – щонайменше 12 місяців. Коли ви відкрили упаковку, у вас є всього 6 місяців використовувати засіб.

Погіршення якості можна буде помітити легко – частинки порошку погано вимиватимуться з волокон тканини. Це небезпечно для шкіри, тому що може викликати подразнення у людей з чутливою шкірою або алергіками.

Гель для миття посуду

Термін придатності будь-якого засобу для миття посуду – від 12 до 18 місяців. Навіть у запечатаному вигляді та за належних умов зберігання після цього терміну засіб почне втрачати свої якості. Миюча формула почне руйнуватися, і концентрація гелю стане більш рідкою.

Кондиціонер для білизни

Такий засіб у запечатаній та герметичній упаковці може зберігатися до трьох років. Відкрита ємність чи пакет – до 12 місяців. Поступово, при контакті з повітрям засіб почне втрачати свої корисні якості. Не забувайте струшувати чи збовтувати перед кожним використанням.

Перекис водню

Цей засіб часто використовують не тільки для обробки ран, але і для видалення старих плям. Не варто купувати перекис у великій тарі - маленька буде найоптимальнішою.

Річ у тому, що перекис за пів року починає втрачати свої корисні якості. Це відбуватиметься поступово. Зберігати баночку потрібно в темному та прохолодному місці.

Капсули для посудомийної машини

Ці таблетки теж мають термін придатності й насправді вони будуть придатні 15 місяців. Після закінчення цього терміну капсули використовувати не рекомендується, оскільки можуть виникнути алергічні реакції.

Засіб для миття вікон

Термін зберігання цієї рідини – до 2 років. Але звертайте увагу на етикетку – там вказані умови зберігання та термін. До складу входить нашатирний спирт, який при неправильному зберіганні може викликати головний біль.

Харчова сода

Відкрита упаковка соди може зберігатися трохи понад 6-8 місяців. Перевірити ефективність соди можна дуже просто – капніть на дрібку соди оцет чи лимонну кислоту. Якщо терміни не вийшли, то сода вступить у хімічну реакцію і почне пінитися. Якщо ефекту немає, то сода вже зіпсована.