Сколько можно хранить бытовую химию: если сроки вышли, то лучше выбросить

Отбеливатель

После того как вы распечатали бутылку, его можно использовать спокойно не менее 12 месяцев. Он будет справляться со своими задачами. Через полгода в бутылке отбеливателя может начаться процесс распада химических элементов, и эффективность начнет падать.

Процесс распада будет длиться долго и понадобиться еще 6 месяцев, чтобы средство потеряло свою эффективность, а токсичность увеличилась. Хранить отбеливатель стоит в прохладной температуре - не ниже +7 градусов и не выше +21 градуса.

Порошок для стирки

В запечатанном виде упаковка может храниться долго - минимум 12 месяцев. Когда вы открыли упаковку, у вас есть всего 6 месяцев, чтобы использовать средство.

Ухудшение качества можно будет заметить легко - частички порошка будут плохо вымываться с волокон ткани. Это опасно для кожи, так как может вызвать раздражение у людей с чувствительной кожей или у аллергиков.

Гель для мытья посуды

Срок годности любого средства для мытья посуды - от 12 до 18 месяцев. Даже в запечатанном виде и при надлежащих условиях хранения после этого срока средство начнет терять свои качества. Моющая формула начнет разрушаться, и концентрация геля станет более водянистой.

Кондиционер для белья

Такое средство в запечатанной и герметичной упаковке может храниться до трех лет. Открытая емкость или пакет - до 12 месяцев. Постепенно, при контакте с воздухом, средство начнет терять свои полезные качества. И не забывайте взбалтывать или встряхивать средство перед каждым употреблением.

Перекись водорода

Это средство часто используют не только для обработки ран, но и для удаления старых пятен. Не стоит покупать перекись в большой таре - маленькая будет самой оптимальной.

Дело в том, что перекись через полгода начинает терять свои полезные качества. Это будет происходить постепенно. Хранить баночку нужно в темном и прохладном месте.

Капсулы для посудомоечной машины

У этих таблеток тоже есть срок годности и на самом деле они будут годны 15 месяцев. После окончания этого срока, капсулы использовать не рекомендуется, так как могут возникнуть аллергические реакции.

Средство для мытья окон

Срок хранения этой жидкости - до 2 лет. Но обращайте внимание на этикетку - там указаны условия хранения и срок. В состав входит нашатырный спирт, который при неправильном хранении может вызвать при использовании головную боль.

Пищевая сода

Открытая упаковка соды может храниться не более 6-8 месяцев. Проверить эффективность соды можно очень просто - капните на щепотку соды уксус или лимонную кислоту. Если сроки не вышли, то сода вступит в химическую реакцию и начнет пениться. Если эффекта нет, то сода уже испорчена.