Скільки можна зберігати крохмаль і як це робити правильно: перевірте запаси

Скільки можна зберігати крохмаль

Кукурудзяний, а також картопляний крохмаль - один із тих небагатьох продуктів, який може зберігатися роками та не псуватися. Терміну придатності у цього продукту немає.

Однак це не означає, що зіпсуватись з іншої причини крохмаль не може. Фахівці зазначають, що це можливо. І назвали кілька причин:

Неправильні умови зберігання

До крохмалю потрапила волога

У ємність із крохмалем потрапили шкідники

У випадку зі шкідниками, ви побачите це відразу, оскільки крохмаль білого кольору та будь-які жучки будуть видні. А при попаданні вологи у крохмалю може з'явитися неприємний смак чи аромат - наприклад, кислий чи неприємний. Також може змінюватися колір.

Крохмаль не втрачає своєї ефективності з часом - тому, якщо він виглядає нормально і пахне нормально, в ньому немає грудок, вологи або незрозумілого сміття, його можна використовувати значно довше, ніж вказує виробник на упаковці.

Як правильно зберігати крохмаль

Як і більшість інших продуктів на основі зерна (наприклад, борошно пшеничне або кіноа), крохмаль потрібно зберігати в прохолодному, сухому і темному місці. Це дозволить продовжити термін його придатності на необмежений час.

Вибирайте для крохмалю щільно закриті контейнери, оскільки цей продукт приваблює мишей, комах та інших шкідників. Відмінно підійде пластиковий контейнер, тим більше що виробники все частіше фасують крохмаль саме в таку упаковку.

Якщо ви купили в пакеті, то зберігайте потім у скляній тарі або у спеціальному контейнері для зберігання сипучих продуктів.

Використання крохмалю

Цей продукт просто незамінний на кухні. Основна його функція - робити страви більш щільними та густими. Наприклад, його часто додають у пироги або в підливу. І часто саме крохмалем замінюють борошно.

Щоб зробити ваш соус або підливу густішими, змішайте крохмаль із рідиною (водою, топленим маслом або бульйоном), дайте йому закипіти на середньому вогні та доведіть до потрібної густоти, постійно помішуючи дерев'яною лопаткою.

Також крохмаль можна використовувати для очищення поверхонь або предметів за принципом харчової соди. Особливо він ефективний для видалення плям на сковорідках і каструлях, і при поглинанні та видаленні жирних плям.