Сколько можно хранить крахмал и как это делать правильно: проверьте запасы

Сколько можно хранить крахмал

Кукурузный, а также картофельный крахмал - один из тех немногих продуктов, который может храниться годами и не портиться. Срока годности у этого продукта нет.

Однако это не значит, что испортиться по другой причине крахмал не может. Специалисты отмечают, что это возможно. И назвали несколько причин:

Неправильные условия хранения

В крахмал попала влага

В емкость с крахмалом попали вредители

В случае с вредителями, вы увидите это сразу, так как крахмал белого цвета и любые жучки будут видны. А при попадании влаги у крахмала может появиться неприятный вкус или аромат - например, кислый или неприятный. Также может измениться цвет.

Крахмал не теряет своей эффективности с течением времени - поэтому, если он выглядит нормально и пахнет нормально, в нем нет комков, влаги или непонятного мусора, его можно использовать значительно дольше, чем указывает производитель на упаковке.

Как правильно хранить крахмал

Как и большинство других продуктов на основе зерна (например, пшеничная мука или киноа), крахмал нужно хранить в прохладном, сухом и темном месте. Это позволит продлить срок его годности на неограниченное время.

Выбирайте для крахмала плотно закрытые контейнеры, так как этот продукт привлекает мышей, насекомых и других вредителей. Отлично подойдет пластиковый контейнер, тем более, что производители все чаще фасуют крахмал именно в такую упаковку.

Если вы купили в пакете, то храните потом в стеклянной таре или в специальном контейнере для хранения сыпучих продуктов.

Использование крахмала

Этот продукт просто незаменим на кухне. Основная его функция - делать блюда более плотными и густыми. Например, его часто добавляют в пироги или в подливу. И часто именно крахмалом заменяют муку.

Чтобы сделать ваш соус или подливу более густыми, смешайте крахмал с жидкостью (водой, топленым маслом или бульоном), дайте ему закипеть на среднем огне и доведите до нужной густоты, постоянно помешивая деревянной лопаткой.

Также крахмал можно использовать для очищения поверхностей или предметов – по принципу пищевой соды. Особенно он эффективен для удаления пятен на сковородках и кастрюлях, и при поглощении и удалении жирных пятен.