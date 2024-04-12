Скільки можна зберігати готову дитячу суміш і як це правильно робити

Як довго можна зберігати дитячу суміш

Дитячі суміші можна знайти в сухому - такий порошок необхідно розбавляти водою - або ж в рідкому вигляді. Оскільки їхній склад відрізняється, насамперед варто обирати ту, яка потрібна дитині відповідно до її віку та індивідуальних особливостей - обов’язково проконсультувавшись з педіатром.

Умови зберігання відрізняються залежно від типу суміші (рідка чи суха), складників та виробника.

Як зберігати суху дитячу суміш

Більшість сухих сумішей необхідно зберігати за температури від 5 до 25 градусів і при відносній вологості повітря до 75% - до і після відкриття банки, деякі виробники зазначають температуру від 3 до 25 градусів, деякі - від 10 до 25.

Нерозпаковану банку сухої чи рідкої суміші необхідно використати в зазначених виробником межах - це може бути 24 місяці або менше - якщо дитяче харчування зберігалося відповідно до рекомендацій.

Після відкриття суха суміш має бути використана здебільшого протягом 3 тижнів. Однак іноді термін може становити 2 або 4 тижні - ця інформація завжди вказується на упаковці.

Необхідно дотримуватися саме тих умов зберігання, які зазначаються виробником для певного продукту, адже недотримання цієї умови може призвести до харчових розладів у дитини внаслідок вживання неякісного продукту.

Металева банка, в якій зазвичай випускають суміш, хоча і добре захищає порошок від вологи, має зберігатися в сухому та темному місці, подалі від нагрівальних приладів, джерел вологи, а також окремо від ліків, побутової хімії, круп - і так, щоб до неї не мали доступ домашні тварини або діти.

Важливо дотримуватися рекомендацій виробника щодо дитячої суміші (ілюстрація: GettyImages)

Цих умов особливо важливо дотримуватися після відкриття банки, аби до порошку не потрапили комахи з крупи, леткі хімічні речовини чи шерсть.

До того ж необхідними для дотримання рекомендаціями щодо зберігання є:

зберігання суміші в оригінальній упаковці - не рекомендується пересипати харчування до іншої банки;

окрім зберігання в сухому місці, не можна тримати суміш в холодильнику;

для насипання суміші необхідно використовувати ту ложечку, яку додає виробник, до того ж вона має зберігатися у банці з сумішшю, а не з іншим посудом;

якщо в дитячому харчуванні з'явилися ознаки псування - комашки, пліснява, грудочки від вологи - таку суміш не можна давати дитині.

Як зберігати рідку суміш

Невідкрита рідка готова дитяча суміш може зберігатися 9-15 місяців з моменту виробництва, у сухому, темному місці, за температури від 3 до 25 градусів.

Деякі рідкі суміші рекомендовано підігріти, деякі - вживати охолодженими, збовтавши перед використанням - необхідно дотримуватися рекомендацій щодо конкретної суміші від виробника, як і температури та терміну зберігання.

Важливо, що підігрівається не сама баночка - а пляшечка з налитою в неї необхідною кількістю суміші, на водяній бані або навіть підставивши пляшечку під струмінь теплої води - але не в мікрохвильовці.

Баночка з сумішшю щільно закривається і може зберігатися в холодильнику від декількох годин до доби. В жодному разі не можна переливати недопиту дитиною суміш назад до баночки, як і використовувати недопите - слина, яка вже потрапила до рідини, сприяє швидкому розмноженню бактерій.

Як зберігати готову дитячу суміш

Що рідку, що розведену суху суміш, яку малюк не доїв, категорично не можна зберігати для другого прийому їжі - кожен раз потрібно готувати нову порцію. Це робиться для того, аби уникнення розмноження бактерій в рідині та, як наслідок, харчового розладу у дитини.

Якщо з рідкими готовими сумішами все досить просто, то з сухими часто виникає питання - чи можна готувати дитячу суміш заздалегідь?

Хоча виробники зазначають, що приготовану суміш можна використати протягом години-двох - за умови, якщо її ще не пила дитина, вона зберігається під стерильним герметичним ковпачком у холодильнику - лікарі не радять цього робити. Адже патогенні організми, для яких суміш - чудове середовище, розмножуються швидко.

Найкращий варіант - одразу використати приготовану суміш. А у поїздках використовувати воду з термоса, дозатор та стерильні місткості.

Крім цього, суміш має відповідати таким умовам:

варто обирати спеціальну дитячу воду, яку треба прокип’ятити;

не можна розводити суміш окропом - це знищує поживні речовини;

прокип'ячену воду потрібно охолодити до температури 40 градусів - наприклад, поставивши каструльку з окропом у більшу каструлю з холодною водою;

для приготування суміші прокип'ячена вода наливається в стерильну пляшечку, ложечкою від суміші в пляшечку всипається потрібна кількість порошку - так, щоб ложечка не торкалася пляшки або води, після чого пляшка закривається, а суміш ретельно збовтується;

змішувати суху суміш і воду необхідно в пропорціях відповідно до віку дитини згідно з таблицею на упаковці, не повинно бути надлишку порошку в ложечці;

суміш має бути однорідною та без грудочок;

температура готової суміші має бути 37 градусів.

Обов’язково треба перевірити температуру рідини - це можна зробити, капнувши собі на тильну сторону долоні трохи суміші.