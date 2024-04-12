Скільки можна зберігати готову дитячу суміш і як це правильно робити

Дитяча суміш - альтернатива грудному вигодовуванню, яка забезпечує малюка необхідними поживними речовинами та мікроелементами. Проте, користь від суміші залежить на тільки від її складу та правильного вибору, а й від зберігання. Адже від дотримання умов залежить самопочуття і здоров'я дитини.
Про те, як довго можна зберігати готову дитячу суміш і як це робити правильно, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: Аптека 911, МАМАКО, HiPP.
Дитячі суміші можна знайти в сухому - такий порошок необхідно розбавляти водою - або ж в рідкому вигляді. Оскільки їхній склад відрізняється, насамперед варто обирати ту, яка потрібна дитині відповідно до її віку та індивідуальних особливостей - обов’язково проконсультувавшись з педіатром.
Умови зберігання відрізняються залежно від типу суміші (рідка чи суха), складників та виробника.
Як зберігати суху дитячу суміш
Більшість сухих сумішей необхідно зберігати за температури від 5 до 25 градусів і при відносній вологості повітря до 75% - до і після відкриття банки, деякі виробники зазначають температуру від 3 до 25 градусів, деякі - від 10 до 25.
Нерозпаковану банку сухої чи рідкої суміші необхідно використати в зазначених виробником межах - це може бути 24 місяці або менше - якщо дитяче харчування зберігалося відповідно до рекомендацій.
Після відкриття суха суміш має бути використана здебільшого протягом 3 тижнів. Однак іноді термін може становити 2 або 4 тижні - ця інформація завжди вказується на упаковці.
Необхідно дотримуватися саме тих умов зберігання, які зазначаються виробником для певного продукту, адже недотримання цієї умови може призвести до харчових розладів у дитини внаслідок вживання неякісного продукту.
Металева банка, в якій зазвичай випускають суміш, хоча і добре захищає порошок від вологи, має зберігатися в сухому та темному місці, подалі від нагрівальних приладів, джерел вологи, а також окремо від ліків, побутової хімії, круп - і так, щоб до неї не мали доступ домашні тварини або діти.
Важливо дотримуватися рекомендацій виробника щодо дитячої суміші (ілюстрація: GettyImages)
Цих умов особливо важливо дотримуватися після відкриття банки, аби до порошку не потрапили комахи з крупи, леткі хімічні речовини чи шерсть.
До того ж необхідними для дотримання рекомендаціями щодо зберігання є:
Як зберігати рідку суміш
Невідкрита рідка готова дитяча суміш може зберігатися 9-15 місяців з моменту виробництва, у сухому, темному місці, за температури від 3 до 25 градусів.
Деякі рідкі суміші рекомендовано підігріти, деякі - вживати охолодженими, збовтавши перед використанням - необхідно дотримуватися рекомендацій щодо конкретної суміші від виробника, як і температури та терміну зберігання.
Важливо, що підігрівається не сама баночка - а пляшечка з налитою в неї необхідною кількістю суміші, на водяній бані або навіть підставивши пляшечку під струмінь теплої води - але не в мікрохвильовці.
Баночка з сумішшю щільно закривається і може зберігатися в холодильнику від декількох годин до доби. В жодному разі не можна переливати недопиту дитиною суміш назад до баночки, як і використовувати недопите - слина, яка вже потрапила до рідини, сприяє швидкому розмноженню бактерій.
Що рідку, що розведену суху суміш, яку малюк не доїв, категорично не можна зберігати для другого прийому їжі - кожен раз потрібно готувати нову порцію. Це робиться для того, аби уникнення розмноження бактерій в рідині та, як наслідок, харчового розладу у дитини.
Якщо з рідкими готовими сумішами все досить просто, то з сухими часто виникає питання - чи можна готувати дитячу суміш заздалегідь?
Хоча виробники зазначають, що приготовану суміш можна використати протягом години-двох - за умови, якщо її ще не пила дитина, вона зберігається під стерильним герметичним ковпачком у холодильнику - лікарі не радять цього робити. Адже патогенні організми, для яких суміш - чудове середовище, розмножуються швидко.
Найкращий варіант - одразу використати приготовану суміш. А у поїздках використовувати воду з термоса, дозатор та стерильні місткості.
Крім цього, суміш має відповідати таким умовам:
Обов’язково треба перевірити температуру рідини - це можна зробити, капнувши собі на тильну сторону долоні трохи суміші.
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