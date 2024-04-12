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Сколько можно хранить готовую детскую смесь и как это правильно делать

Как правильно хранить детскую смесь (иллюстрация: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

Детская смесь - альтернатива грудному вскармливанию, которая обеспечивает малыша необходимыми питательными веществами и микроэлементами. Однако польза от смеси зависит не только от ее состава и выбора, но и от хранения. Ведь от соблюдения условий зависит самочувствие и здоровье ребенка.

О том, как долго можно хранить готовую детскую смесь и как это правильно делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Используемые источники для подготовки материала: Аптека 911, МАМАКО, HiPP.

Как долго можно хранить детскую смесь

Детские смеси можно найти в сухом - такой порошок необходимо разбавлять водой - или же в жидком виде. Поскольку их состав отличается, прежде всего следует выбирать ту, что нужна ребенку соответственно его возрасту и индивидуальным особенностям - обязательно проконсультировавшись с педиатром.

Условия хранения отличаются в зависимости от типа смеси (жидкая или сухая), компонентов и производителя.

Как хранить сухую детскую смесь

Большинство сухих смесей необходимо хранить при температуре от 5 до 25 градусов и при относительной влажности воздуха до 75% - до и после открытия банки, некоторые производители указывают температуру от 3 до 25 градусов, некоторые - от 10 до 25 градусов.

Не распакованную банку сухой или жидкой смеси необходимо использовать в указанных изготовителем пределах - это может быть 24 месяца или меньше - если детское питание хранилось в соответствии с рекомендациями.

После открытия сухая смесь должна использоваться в основном в течение 3 недель. Однако иногда срок может составлять 2 или 4 недели - эта информация всегда указывается на упаковке.

Необходимо соблюдать именно тех условий хранения, которые указываются производителем для определенного продукта, ведь несоблюдение этого условия может привести к пищевым расстройствам у ребенка вследствие употребления некачественного продукта.

Металлическая банка, в которой обычно выпускают смесь, хотя и хорошо защищает порошок от влаги, должна храниться в сухом и темном месте, подальше от нагревательных приборов, источников влаги, а также отдельно от лекарств, бытовой химии, круп - и так, чтобы к ней не имели доступ домашние животные или дети.

Важно придерживаться рекомендаций производителя относительно детской смеси (иллюстрация: GettyImages)

Эти условия особенно важно соблюдать после открытия банки, чтобы в порошок не попали насекомые из крупы, летучие химические вещества или шерсть.

К тому же необходимыми для соблюдения рекомендациями по хранению являются:

  • хранение смеси в оригинальной упаковке - не рекомендуется пересыпать питание в другую банку;
  • кроме хранения в сухом месте, нельзя держать смесь в холодильнике;
  • для насыпания смеси необходимо использовать ту ложечку, которую добавляет производитель, к тому же она должна храниться в банке со смесью, а не с другой посудой;
  • если в детском питании появились признаки порчи - букашки, плесень, комочки от влаги - такую смесь нельзя давать ребенку.

Как хранить жидкую смесь

Неоткрытая жидкая готовая детская смесь может храниться 9-15 месяцев с момента производства в сухом, темном месте, при температуре от 3 до 25 градусов.

Некоторые жидкие смеси рекомендуется подогреть, некоторые - употреблять охлажденными, взболтав перед использованием - необходимо соблюдать рекомендации относительно конкретной смеси от производителя, как и температуры и срока хранения.

Важно, что подогревается не сама баночка - а бутылочка с налитым в нее необходимым количеством смеси, на водяной бане или даже подставив бутылочку под струю теплой воды - но не в микроволновке.

Баночка со смесью плотно закрывается и может храниться в холодильнике от нескольких часов до суток. Ни в коем случае нельзя переливать недопитую ребенком смесь обратно в баночку, как и использовать недопитое - уже попавшая в жидкость слюна способствует быстрому размножению бактерий.

Как хранить готовую детскую смесь

Что жидкую, что разведенную сухую смесь, которую малыш не доел, категорически нельзя хранить для второго приема пищи - каждый раз нужно готовить новую порцию. Это делается для того, чтобы избежать размножения бактерий в жидкости и, как следствие, пищевого расстройства у ребенка.

Если с жидкими готовыми смесями все достаточно просто, то с сухими часто возникает вопрос - можно ли готовить детскую смесь заранее?

Хотя производители отмечают, что приготовленную смесь можно использовать в течение часа-двух - при условии, если ее еще не пил ребенок, она хранится под стерильным герметичным колпачком в холодильнике - врачи не советуют этого делать. Ведь патогенные организмы, для которых смесь - отличная среда, размножаются быстро.

Наилучший вариант - сразу использовать приготовленную смесь. А в поездках использовать воду из термоса, дозатор и стерильные емкости.

Кроме этого, смесь должна отвечать следующим условиям:

  • следует выбирать специальную детскую воду, которую нужно прокипятить;
  • нельзя разводить смесь кипятком - это уничтожает питательные вещества;
  • прокипяченную воду нужно охладить до температуры 40 градусов - например, поставив кастрюльку с кипятком в большую кастрюлю с холодной водой;
  • для приготовления смеси прокипяченная вода наливается в стерильную бутылочку, ложечкой от смеси в бутылочку всыпается нужное количество порошка - так, чтобы ложечка не касалась бутылки или воды, после чего бутылка закрывается, а смесь тщательно взбалтывается;
  • смешивать сухую смесь и воду необходимо в пропорциях согласно возрасту ребенка по таблице на упаковке, не должно быть избытка порошка в ложечке;
  • смесь должна быть однородной и без комочков;
  • температура готовой смеси должна быть 37 градусов.

Обязательно нужно проверить температуру жидкости - это можно сделать, капнув себе на тыльную сторону ладони немного смеси.

Кстати, раньше мы рассказывали, какая еда опасна для ребенка.

Также писали о том, как правильно вводить прикорм.

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