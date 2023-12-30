Скільки можна тримати холодець в холодильнику і морозилці

Скільки можна зберігати холодець в морозильнику

Якщо у вас залишився холодець і ви не хочете, щоб він зіпсувався, то чудовим варіантом стане його заморожування. Якщо у вас є можливість скористатися швидким заморожуванням, то це допоможе рівномірно охолодити страву. В такому стані холодець можна зберігати 1-2 місяці.

Скільки можна зберігати холодець в холодильнику

Середній термін безпечного зберігання холодцю в холодильнику становить 4-5 днів. Якщо ж ваше блюдо вийшло досить жирним, то цей період може тривати до 7 днів.

Якщо ви додали в холодець моркву або петрушку, то краще не їсти його пізніше 3-4 днів після приготування. Все тому, що будь-який продукт, який не був термічно оброблений, зменшує терміни зберігання страви.

Але якщо ви додавали в холодець подрібнений сирий хрін, то термін зберігання страви збільшиться на 1-2 дні. Головне накрити блюдо фольгою або харчовою плівкою.

До речі, якщо ви помітили, що у холодцю почала відходити вода, то це означає, що блюдо вже почало псуватися. Можна залишити холодець на якийсь час в теплій кімнаті. Якщо від нього відчувається неприємний запах, то його можна сміливо викидати.