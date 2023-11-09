Скільки людей житиме на Землі у 2100 році й чи готова планета до таких змін

Скільки людей на планеті зараз

Згідно зі статистичними даними, нині на планеті Земля проживають понад 8 мільярдів осіб (близько 8,071 млрд).

При цьому за поточний рік народилося понад 114 млн людей (близько 114 957), а померло - понад 52 млн.

Цифри вказують на те, що за рік кількість населення у світі збільшилась на понад 62 млн осіб.

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Чи може Земля "витримати" всіх

Попри те, що за останні 200 років чисельність населення стрімко зросла (на початку 1800-х років на Землі налічували близько одного мільярда осіб), прогнози науковців невтішні.

Згідно з результатами дослідження канадського популяційного еколога Вільяма Різа, нині кількість людей на Землі перевищує умовну "норму". При цьому "виросло" людство занадто швидко.

Як наслідок - нестабільне збільшення споживання усіх наявних на планеті ресурсів. Експерти стверджують, що це вже призвело до негативних наслідків - зміни клімату, проблем з відходами й забруднення навколишнього світу, нестачі вичерпних ресурсів і т.ін.

Позиція ООН

Згідно з даними Організації Об'єднаних Націй, вже найближчим часом світ може очікувати так званий "демографічний вибух".

Уточнюється, що в середині листопада 2022 року чисельність населення світу досягла 8 млрд (із приблизно 2,5 млрд у 1950 році).

Отже, якщо така тенденція зберігатиметься й надалі, до 2050 року кількість населення може зрости до майже 10 млрд. Тоді як до 2100 року становитиме понад 10,4 млрд осіб.

Таке "драматичне" зростання зумовлене в основному збільшенням кількості людей, які доживають до репродуктивного віку, поступовим збільшенням тривалості людського життя, зростанням урбанізації та прискоренням міграції.

Водночас країни з найвищим рівнем народжуваності, як правило, мають найнижчий дохід на душу населення.

Прогнози науковців

Попри позицію ООН, більшість науковців прогнозують, що вже найближчим часом на планеті може статися стрімке скорочення кількості населення - так звана "поправка популяції".

Не зважаючи на те, що людство навчилося долати більшість хвороб, не боїться хижаків і бореться з нестачею їжі, надмірне споживання природніх ресурсів і виснаження земель нічого доброго не обіцяє.

Дослідження, проведені на замовлення організації Club of Rome, вказують на те, що до 2050 року тенденція збільшення кількості населення може піти на спад. При цьому в піковий період людство досягне критичної точки у 8,6 млрд осіб.

Після цього вже до кінця століття населення на Землі може скоротитися аж на 2 млрд.

До того ж на думку вчених планеті загрожує масове вимирання - до 2100 року Земля може втратити близько 27% живих істот.

Вчений Європейської комісії Джованні Строна та професор Корі Бредшоу з австралійського Університету Фліндерса провели дослідження в межах якого створили віртуальну Землю й дослідили її майбутнє.

Згідно з результатами, до 2050 року планета може втратити 10% усіх видів рослин і тварин. При цьому найнебезпечнішим є так зване "спільне" вимирання - коли один вид вимирає через те, що зник інший вид.

Потенційні причини "вимирання"

Керівник проекту Earth4All і директор Центру сталого розвитку Норвезької бізнес-школи Пер Еспен Стокнес вважає, що рівень народжуваності може почати падати, зокрема, через стрибок розвитку економіки у країнах з низьким рівнем доходу.

За його словами до основних "змінних", пов'язаних із навколишнім середовищем та економікою, належать: надлишок енергії, нерівність, виробництво їжі, рівень доходу та наслідки майбутнього глобального потепління.

Проект Earth4All створив дві моделі розвитку. Згідно з однією (більш реалістичною), уряди країн продовжать йти "траекторією бездіяльності" щодо питань екології. Тоді населення може зрости до 9 млрд людей до 2050 року та знизитись до 7,3 млрд у 2100 році.

Якщо ж уряди почнуть інвестувати в екологію, освіту та зелену енергетику - кількість населення зросте до 8,5 млрд до середини століття та знизиться до 6 млрд до 2100 року.

Порівняння п'ятьох сценаріїв народонаселення до 2100 року (інфографіка: Earth4All)

Канадський еколог Різ пояснив також, що стрімке скорочення кількості людей на Землі не обов'язково означає, що мільярди людей помруть від голоду. Насправді причина може полягати в тому, що люди народжуватимуть менше дітей, оскільки ресурси стануть дефіцитними.

Отже, можемо зробити висновок, що на людську популяцію впливатимуть, зокрема: зміни клімату, рівень забруднення навколишнього середовища, рівень експлуатації ресурсів, підхід до землекористування (надмірний збір урожаю виснажує землю, роблячи її неродючою).

Чи готова планета до таких змін

На думку багатьох учених, наступні кілька десятиліть стануть вирішальними для майбутнього глобального біорізноманіття та людства в цілому.

Зменшення людей на планеті потенційно змінить екологічну ситуацію на краще. Водночас "втрата" понад мільярда людей впродовж кількох десятиліть може серйозно підірвати світову економіку.

Ніхто не розглядає спад населення як виключно сприятливу тенденцію, адже тоді відбудеться "старіння" людства. На нові покоління буде покладено великий тягар фінансування охорони здоров’я та пенсій, оскільки частка людей працездатного віку суттєво зменшиться.

Нестача робочої сили може спричинити проблеми на виробництвах. Крім того, менша кількість людей платитиме податки, що може призвести до збільшення державних боргів.

Отже, будь-які популяційні зміни, що відбудуться до 2100 року на Землі, несуть в собі як позитивні, так і негативні наслідки. Людство вже зараз має починати жити в гармонії з природою та пам'ятати, що лише ми можемо зберегти планету для нащадків.