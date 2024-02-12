Скільки коштує трендова дублянка з овчини, як у Тіни Кароль

Скільки коштує дублянка Тіни Кароль

Тіна засвітилась на публіці у білій розкішній дублянці, яка підкорила не лише її серце, а ще й велику кількість жінок.

Артистка показала фото у довгій дублянці з овчини кьорлі, яку зірка одягнула на чорний лонгслів та звичайні темно-сині джинси.

Як виявилось, ця дублянка не проста, вона брендова і досить дорого коштує. Її виробником є український бренд GOT’S label. І коштує вона 1 тисячу 200 доларів. Цей бренд нерідко обирають селебріті, до того ж не лише українські, оскільки бренд відшиває якісний верхній одяг, чим може пишатися.

Тіна Кароль у трендовій дублянці (фото: instagram.com/_natali_tn_)

Для трендового зимового верхнього одягу та ще й з овчини - це цілком адекватна ціна. Але варто визнати, що Тіна має сукні дорожчі, ніж дублянка.

Проте за словами артистки ці речі є лише концертними вбраннями або ж подарунками за рекламні інтеграції з брендами. Про це зірка казала у блозі Ніколаса Карми, коли він спіймав поп-діву просто вулиць та розпитував про вартість її луку.

Дублянка, яку вибрала Тіна є трендом зими 2024 року і це демонструє те, що співачка стежить за трендами та полюбляє справляти враження навіть у повсякденному житті, хоча не намагається цього зробити спеціально.

До речі варто зазначити поза камерами Кароль не любить фарбуватися або робити укладки та її одяг є достатньо простим і повсякденним.

Саме тому на фотографії у дублянці артистка всього лише зробила акуратний пучок на потилиці та засвітилась майже без макіяжу, що виглядає ніжно та привабливо.