Скільки коштує трендова дублянка з овчини, як у Тіни Кароль

Тіна Кароль любить демонструвати досить дорогі речі на виступах, під час турів та на фотосесіях. Але в повсякденному житті артистка віддає перевагу простим речам, але це не означає, що вони дешеві.
Про те, скільки коштує дублянка, як у Кароль, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль прихильниці Тіни.
Тіна засвітилась на публіці у білій розкішній дублянці, яка підкорила не лише її серце, а ще й велику кількість жінок.
Артистка показала фото у довгій дублянці з овчини кьорлі, яку зірка одягнула на чорний лонгслів та звичайні темно-сині джинси.
Як виявилось, ця дублянка не проста, вона брендова і досить дорого коштує. Її виробником є український бренд GOT’S label. І коштує вона 1 тисячу 200 доларів. Цей бренд нерідко обирають селебріті, до того ж не лише українські, оскільки бренд відшиває якісний верхній одяг, чим може пишатися.
Тіна Кароль у трендовій дублянці (фото: instagram.com/_natali_tn_)
Для трендового зимового верхнього одягу та ще й з овчини - це цілком адекватна ціна. Але варто визнати, що Тіна має сукні дорожчі, ніж дублянка.
Проте за словами артистки ці речі є лише концертними вбраннями або ж подарунками за рекламні інтеграції з брендами. Про це зірка казала у блозі Ніколаса Карми, коли він спіймав поп-діву просто вулиць та розпитував про вартість її луку.
Дублянка, яку вибрала Тіна є трендом зими 2024 року і це демонструє те, що співачка стежить за трендами та полюбляє справляти враження навіть у повсякденному житті, хоча не намагається цього зробити спеціально.
До речі варто зазначити поза камерами Кароль не любить фарбуватися або робити укладки та її одяг є достатньо простим і повсякденним.
Саме тому на фотографії у дублянці артистка всього лише зробила акуратний пучок на потилиці та засвітилась майже без макіяжу, що виглядає ніжно та привабливо.
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