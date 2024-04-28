ua en ru
Нд, 28 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Скільки коштує сексуальна напівпрозора сукня, як у Даші Квіткової

Неділя 28 квітня 2024 21:06
UA EN RU
Скільки коштує сексуальна напівпрозора сукня, як у Даші Квіткової Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Юлія Любченко

Даша Квіткова - популярна інфлюенсерка за життям якої стежать мільйони, але попри інтерес до особистого життя дівчини, фоловери ще цікавляться стилем Даші та вартістю її одягу.

Про те, скільки коштує одна з суконь блогери, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль прихильниці Даші.

Скільки коштує відверта сукня Даші Квіткової

Даша Квіткова любить часто ділитися зі своєю аудиторією, як вона вибирає свої модні образи, при цьому вона часто коментує, що одягає та як це можна поєднати.

Прихильники блогерки люблять спостерігати за стилем Даші, адже вона дуже модна та сучасна, і якщо відстежувати, що саме за бренди вона носить, то вартість вдається не завжди.

Але більш пильні фоловери Квіткової слідкують за цим дуже активно, і навіть створили окремий профіль, де оцінюють речі Даші та розголошують її вартість.

Звичайно, у Квіткової є, як дуже дорогі речі, так і одяг за середньою ціновою політикою, адже в першу чергу вона цінує якість та універсальність. До речі, саме тому у дівчини більшість речей є однотонними.

Так, наприклад, напівпрозора чорна сукня Квіткової, яку вона вибирала спеціально для фотосесії, має середню ціну - 3 тисячі 450 гривень.

Скільки коштує сексуальна напівпрозора сукня, як у Даші Квіткової

Скриншот

Це сукня Strange від Isbranik. Вона дуже гарно підкреслює фігуру Даші та розкриває її сексуальність, яку дівчина не так часто демонструє у своєму профілі, адже вона більше каже про естетику.

Скільки коштує сексуальна напівпрозора сукня, як у Даші КвітковоїСкільки коштує сексуальна напівпрозора сукня, як у Даші КвітковоїСкільки коштує сексуальна напівпрозора сукня, як у Даші Квіткової

Даша Квіткова у звабливій сукні (фото: instagram.com/kvittkova)

Раніше ми розповідали, що Даша Квіткова показала, як носити цікавий весняний лук з трендових речей.

Також читайте, з чим поєднати один з наймодніших кольорів 2024.

Читайте РБК-Україна в Google News
Даша Квіткова Модні тренди Блогерка Гардероб
NEWS
ЗСУ відійшли з трьох населених пунктів в Донецькій області
ЗСУ відійшли з трьох населених пунктів в Донецькій області