Скільки коштує сексуальна напівпрозора сукня, як у Даші Квіткової

Даша Квіткова - популярна інфлюенсерка за життям якої стежать мільйони, але попри інтерес до особистого життя дівчини, фоловери ще цікавляться стилем Даші та вартістю її одягу.

Про те, скільки коштує одна з суконь блогери, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -профіль прихильниці Даші.

Скільки коштує відверта сукня Даші Квіткової

Даша Квіткова любить часто ділитися зі своєю аудиторією, як вона вибирає свої модні образи, при цьому вона часто коментує, що одягає та як це можна поєднати.

Прихильники блогерки люблять спостерігати за стилем Даші, адже вона дуже модна та сучасна, і якщо відстежувати, що саме за бренди вона носить, то вартість вдається не завжди.

Але більш пильні фоловери Квіткової слідкують за цим дуже активно, і навіть створили окремий профіль, де оцінюють речі Даші та розголошують її вартість.

Звичайно, у Квіткової є, як дуже дорогі речі, так і одяг за середньою ціновою політикою, адже в першу чергу вона цінує якість та універсальність. До речі, саме тому у дівчини більшість речей є однотонними.

Так, наприклад, напівпрозора чорна сукня Квіткової, яку вона вибирала спеціально для фотосесії, має середню ціну - 3 тисячі 450 гривень.

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Це сукня Strange від Isbranik. Вона дуже гарно підкреслює фігуру Даші та розкриває її сексуальність, яку дівчина не так часто демонструє у своєму профілі, адже вона більше каже про естетику.

Даша Квіткова у звабливій сукні (фото: instagram.com/kvittkova)