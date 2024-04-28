Сколько стоит сексуальное полупрозрачное платье, как у Даши Квитковой

Даша Квиткова - популярная инфлюэнсерша за жизнью которой следят миллионы, но несмотря на интерес к личной жизни девушки, фоловеры еще интересуются стилем Даши и стоимостью ее одежды.

О том, сколько стоит одно из платьев блоггеры, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -профиль поклонницы Даши.

Сколько стоит откровенное платье Даши Квитковой

Даша Квиткова любит часто делиться со своей аудиторией, как она выбирает свои модные образы, при этом часто комментирует, что надевает и как это можно сочетать.

Поклонники блогерши любят наблюдать за стилем Даши, ведь она очень модная и современная, и если отслеживать, что именно за бренды она носит, то стоимость удается не всегда.

Но более пристальные фоловеры Квитковой следят за этим очень активно, и даже создали отдельный профиль, где оценивают вещи Даши и разглашают ее стоимость.

Конечно, у Квитковой есть как очень дорогие вещи, так и одежда средней ценовой политики, ведь в первую очередь она ценит качество и универсальность. Кстати, именно поэтому у девушки большинство вещей однотонны.

Так, например, полупрозрачное черное платье Квитковой, которое она выбирала специально для фотосессии, имеет среднюю цену - 3 тысячи 450 гривен.

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Это платье Strange от Isbranik. Оно очень хорошо подчеркивает фигуру Даши и раскрывает ее сексуальность, которую девушка не так часто демонстрирует в своем профиле, ведь она больше говорит об эстетике.

Даша Квиткова в соблазнительном платье (фото: instagram.com/kvittkova)