Скільки коштує спекти паску до Великодня 2023: актуальна вартість

Як проводився розрахунок

За основу ми взяли рецепт з YouTube-каналу Onyshkevychi під назвою "Класична українська паска". Глазур до пасок на желатиновій основі - цього ж автора.

До розрахунку ми не брали розхід на випікання пасок - електроенергію чи газ, воду. А також не враховували такі розхідники, як сіль, лимонна кислота, і олія для змазування (через невелику кількість і вартість продукту).

На виході ми маємо отримати 5 пасок діаметром 11 см і 2 паски діаметром 14 см. Чого вистачить для родини на час великодніх свят.

Що треба купити, скільки продукту витратиться, вартість

Борошно пшеничне Хуторок - 1,8 кг - 35,60 (нам потрібно 1,5 кг, це 29,60 грн )

) Молоко 0,870 кг Простоквашино Українське пастеризоване 2,5% - 38,90 (нам потрібно 0,5 кг, це 22,35 грн )

) Яйце куряче 10 шт. Ясенсвіт Справжні велетні, вища категорія - 69,30 (нам потрібно 10 шт., це 69,30 грн )

) Маслo 200 г De Luxe Foods & Goods Selected солодковершкове 82% жирy - 88,30 (нам потрібно 200 г, це 88,30 грн )

) Дріжджі 100 г Львівські пресовані - 10,30 (нам треба 50 г, це 5,15 грн )

) Цукор 1 кг фасований пісок - 33 грн (нам треба 300 г на паски + 130 г на глазур, це 14,20 грн )

) Цукор 10 г Мрія Ванільний - 1,60 (нам треба 20 г, це 3,20 грн )

) Лимон 1 гатунок - 54,55 (нам треба 1 лимон, це 8,20 грн )

) Виноград сушений 200 г Своя лінія кишмиш - 39,90 (нам треба 200 г, це 39,90 грн )

) Желатин 25 г Мрія швидкорозчинний - 23,8 грн (нам треба 5 г, це 4,70 грн )

) Посипка кондитepська перламутрова "Деко" 24 г -14,90 (нам треба 2 упаковки, це 29,80 грн )

) Форма для випічки Добрик пасхальна паперова в асортименті - 10 грн (нам треба 7 шт., це 70 грн).

У підсумку ми отримаємо округлену суму 385 грн за 7 пасок. Тобто вартість однієї становитиме 55 грн.

Розрахунки взяті на основі цін у магазинах АТБ і Novus станом на початок квітня.

Дивіться також нижче рецепт класичної паски та глазурі до неї: