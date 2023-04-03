Сколько стоит испечь паску в 2023 году: актуальная стоимость

Как производился расчет

За основу мы взяли рецепт из YouTube-канала Onyshkevychi под названием "Классическая украинская пасха". Глазурь к паскам на желатиновой основе - этого же автора.

В расчет мы не брали расход на выпекание пасок - электроэнергию или газ, воду. А также не учитывали такие расходники, как соль, лимонная кислота и масло растительное для смазывания (из-за небольшого количества и стоимости продукта).

На выходе мы должны получить 5 пасок диаметром 11 см и 2 паски диаметром 14 см. Чего хватит для семьи во время пасхальных праздников.

Что нужно купить, сколько продукта потратится, стоимость

Мука пшеничная Хуторок - 1,8 кг - 35,60 (нам нужно 1,5 кг, это 29,60 грн )

) Молоко 0,870 кг Простоквашино Українське пастеризоване 2,5% - 38,90 (нам нужно 0,5 кг, это 22,35 грн )

) Яйцо куриное 10 шт. Ясенсвіт Справжні велетні, высшая категория - 69,30 (нам нужно 10 шт., это 69,30 грн )

) Масло 200 г De Luxe Foods & Goods Selected сливочное 82% жира - 88,30 (нам нужно 200 г, это 88,30 грн )

) Дрожжи 100 г Львівські пресовані - 10,30 (нам нужно 50 г, это 5,15 грн )

) Сахар 1 кг фасованный песок - 33 грн (нам нужно 300 г на паски + 130 г на глазурь, это 14,20 грн )

) Сахар 10 г Мрія Ванильный - 1,60 (нам нужно 20 г, это 3,20 грн )

) Лимон 1 сорт - 54,55 (нам нужно 1 лимон, это 8,20 грн )

) Виноград сушеный 200 г Своя лінія кишмиш - 39,90 (нам нужно 200 г, это 39,90 грн )

) Желатин 25 г Мрія швидкорозчинний - 23,8 грн (нам нужно 5 г, это 4,70 грн )

) Посыпка кондитерская перламутровая Деко 24 г -14,90 (нам нужно 2 упаковки, это 29,80 грн )

) Форма для выпечки Добрик пасхальная бумажная в ассортименте - 10 грн (нам нужно 7 шт., это 70 грн).

В итоге мы получим округленную сумму 385 грн за 7 пасок. То есть стоимость одной будет составлять 55 грн.

Расчеты взяты на основе цен в магазинах АТБ и Novus по состоянию на начало апреля.

Смотрите также ниже рецепт классической паски и глазури к ней: