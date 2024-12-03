Скільки коштує "лук" Джамали: співачка розсекретила, які тренди обирає взимку (відео)

Для повсякденного "луку" знаменитість вибрала широкі штани, теплу толстовку, взуття на низькому ходу, кепі від дизайнера Руслана Багінського, а також довгу руду шубу та величезну сумку-шопер.

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За словами виконавиці, вартість її шуби - близько 23 тисяч гривень. Вона наголосила, що це еко-хутро.

"Шубка наша. До речі, обов'язково, штучне хутро", - зазначила Джамала.

На що Ніколас Карма відповів, що він подумав, що це натуральне хутро.

"Боже, щоб я ходила в хутрі", - з гумором зазначила співачка.

Також вона підкреслила, що потрібно підтримувати вітчизняні бренди, як це роблять, наприклад, італійці.

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Потім Карма запитав і про інші деталі образу. Широкі штани чорного кольору коштували співачці 2 тисячі гривень, теплий светр - 1 тисячу, взуття - близько 3 тисяч.

Також блогер наголосив, що на артистці кепі відомого українського дизайнера.

"До 10 тисяч", - чесно зізналася Джамала.

Потім вона показала свою містку сумку-шопер.

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"Ти спробуй мою сумочку", - зазначила співачка. Вона також сказала, що її вартість - до 10 тисяч гривень.

Нагадаємо, Джамала - українська співачка та акторка, народна артистка України (2016). Переможниця конкурсу пісні "Євробачення-2016" із композицією "1944".

Творча кар'єра розпочалася у 2001 році. Випустила вісім студійних альбомів, до яких увійшли пісні англійською, українською, російською та кримськотатарською мовами.

Нещодавно Джамала представила першу відеороботу на одну з пісень альбому QIRIM -– ARAFAT DAĞINDAN. Вона показала свої архівні відео із Криму в оточенні найближчих.

Співачка одружена, виховує трьох синів.

Джамала з дітьми (фото: instagram.com/jamalajaaa)