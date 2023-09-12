UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Скільки коштує кольоровий метал в Україні та чи можна на цьому заробити: реальні ціни

Ціни на кольорові метали в Україні (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Кольорові метали - це природні ресурси, які не здатні самостійно відновлюватися. Тому важливо здавати їх на переробку. Це, зокрема, набагато доцільніше та дешевше, ніж видобуток нових запасів і створення нових родовищ.

Скільки коштують кольорові метали в Україні - читайте нижче в матеріалі Styler.

Ціни на кольорові метали

В одному зі столичних пунктів прийому пропонують такий заробіток за кілограм:

  • алюміній - від 15 до 60 гривень
  • мідь - від 180 до 235 гривень
  • латунь - від 100 до 160 гривень
  • нержавійка - від 10 до 35 гривень

Найбільше можна заробити за кілограм "чистої" міді - 235 гривень. А найменше дають за кілограм стружки нержавійки - лише 10 гривень.

Серед інших видів металу непогано цінують нікель та пропонують за нього від 100 до 150 гривень за кілограм.

Ціни на прийом металу в Києві (скриншоти: Styler)

Разом із тим деякі пункти прийому зазначають, що вартість може знизитися чи підвищитися залежно від:

  • необхідності проведення очищення виробів від бруду
  • необхідності відділення пластикових чи скляних частин
  • обсягу партії
  • фізичного стану та властивостей металевого лому
  • необхідності проведення додаткових послуг
  • попиту на певний вид брухту
  • складу
  • періоду чи сезону

Який метал у вас не приймуть

Фахівці розповідають, що в спеціалізованих пунктах навряд чи братимуть:

  • військову техніку та боєприпаси
  • закриті місткості чи наповнені залишками сировини
  • метал з високим рівнем радіації
  • майно комунальної власності без відповідних документів

Що говорить ЗУ про прийом металобрухту

Відповідно до Закону України "Про металобрухт" така діяльність дозволена в державі. Однак пункти прийому металів повинні відповідати кільком вимогам:

  • власна чи орендована ділянка з твердим покриттям
  • контейнер чи будь-яка інша відповідна ємність, тара для зберігання металобрухту
  • спосіб зберігання матеріалів повинен унеможливлювати проникнення шкідливих речовин у ґрунт
  • кожен приймальний пункт повинен мати вагове обладнання, систему відеоспостереження, відеозапису, архівування та зберігати створену в процесі відеоспостереження інформацію не менше трьох місяців

Оплата купленого металобрухту може здійснюватися готівкою через каси чи шляхом безготівкового розрахунку. 

Забороняється експорт металобрухту, який:

  • утворився у військових частинах, військових установах, військових навчальних закладах ЗСУ та інших військових формуваннях
  • утворився зі списаних агрегатів машин, кораблів, плавзасобів, військової техніки, рухомого складу залізничного транспорту в нерозібраному стані

Раніше ми розповідали, яке значення має метал під час вибору каблучки для заручин.

Читайте також, чи вигідно купувати квартиру, щоб здавати її в оренду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Металлургпром