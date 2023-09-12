Скільки коштує кольоровий метал в Україні та чи можна на цьому заробити: реальні ціни

Кольорові метали - це природні ресурси, які не здатні самостійно відновлюватися. Тому важливо здавати їх на переробку. Це, зокрема, набагато доцільніше та дешевше, ніж видобуток нових запасів і створення нових родовищ.
Скільки коштують кольорові метали в Україні - читайте нижче в матеріалі Styler.
В одному зі столичних пунктів прийому пропонують такий заробіток за кілограм:
Найбільше можна заробити за кілограм "чистої" міді - 235 гривень. А найменше дають за кілограм стружки нержавійки - лише 10 гривень.
Серед інших видів металу непогано цінують нікель та пропонують за нього від 100 до 150 гривень за кілограм.
Ціни на прийом металу в Києві (скриншоти: Styler)
Разом із тим деякі пункти прийому зазначають, що вартість може знизитися чи підвищитися залежно від:
Фахівці розповідають, що в спеціалізованих пунктах навряд чи братимуть:
Відповідно до Закону України "Про металобрухт" така діяльність дозволена в державі. Однак пункти прийому металів повинні відповідати кільком вимогам:
Оплата купленого металобрухту може здійснюватися готівкою через каси чи шляхом безготівкового розрахунку.
Забороняється експорт металобрухту, який:
Раніше ми розповідали, яке значення має метал під час вибору каблучки для заручин.
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