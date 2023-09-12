Сколько стоит цветной металл в Украине и можно ли на этом заработать: реальные цены

Цветные металлы - это природные ресурсы, которые не способны самостоятельно восстанавливаться. Поэтому важно сдавать их на переработку. Это, в частности, гораздо более целесообразно и дешевле, чем добыча новых запасов и создание новых месторождений.
Сколько стоят цветные металлы в Украине - читайте ниже в материале Styler.
В одном из столичных пунктов приема предлагают такой заработок за килограмм:
Больше всего можно заработать за килограмм "чистой" меди - 235 гривен. А меньше всего дают за килограмм стружки нержавейки - всего 10 гривен.
Среди других видов металла неплохо ценят никель и предлагают от 100 до 150 гривен за килограмм.
Цены на прием металла в Киеве (скриншоты: Styler)
Вместе с тем, некоторые пункты приема отмечают, что стоимость может снизиться или повыситься в зависимости от:
Эксперты рассказывают, что в специализированных пунктах вряд ли будут брать:
В соответствии с Законом Украины "О металлоломе" такая деятельность разрешена в государстве. Однако пункты приема металлов должны удовлетворять несколько требований:
Оплата купленного металлолома может производиться наличными через кассы или путем безналичного расчета.
Запрещается экспорт металлолома, который:
Ранее мы рассказывали, какое значение имеет металл при выборе обручального кольца.
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