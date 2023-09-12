Сколько стоит цветной металл в Украине и можно ли на этом заработать: реальные цены

Цены на цветные металлы

В одном из столичных пунктов приема предлагают такой заработок за килограмм:

алюминий - от 15 до 60 гривен

медь - от 180 до 235 гривен

латунь - от 100 до 160 гривен

нержавейка - от 10 до 35 гривен

Больше всего можно заработать за килограмм "чистой" меди - 235 гривен. А меньше всего дают за килограмм стружки нержавейки - всего 10 гривен.

Среди других видов металла неплохо ценят никель и предлагают от 100 до 150 гривен за килограмм.

Цены на прием металла в Киеве (скриншоты: Styler)

Вместе с тем, некоторые пункты приема отмечают, что стоимость может снизиться или повыситься в зависимости от:

необходимости проведения очистки изделий от грязи

необходимости отделения пластиковых или стеклянных частей

объема партии

физического состояния и свойств металлического лома

необходимости проведения дополнительных услуг

спроса на определенный вид лома

состава

периода или сезона

Какой металл у вас не примут

Эксперты рассказывают, что в специализированных пунктах вряд ли будут брать:

военную технику и боеприпасы

закрытые емкости или наполненные остатками сырья

металл с высоким уровнем радиации

имущество коммунальной собственности без соответствующих документов

Что говорит ЗУ о приеме металлолома

В соответствии с Законом Украины "О металлоломе" такая деятельность разрешена в государстве. Однако пункты приема металлов должны удовлетворять несколько требований:

собственный или арендованный участок с твердым покрытием

контейнер или любая соответствующая емкость, тара для хранения металлолома

способ хранения материалов должен исключать возможность проникновения вредных веществ в почву

каждый приемный пункт должен иметь весовое оборудование, систему видеонаблюдения, видеозаписи, архивирования и хранить созданную в процессе видеонаблюдения информацию не менее трех месяцев

Оплата купленного металлолома может производиться наличными через кассы или путем безналичного расчета.

Запрещается экспорт металлолома, который: