Скільки коштує кольоровий метал в Україні та чи можна на цьому заробити: реальні ціни
Кольорові метали - це природні ресурси, які не здатні самостійно відновлюватися. Тому важливо здавати їх на переробку. Це, зокрема, набагато доцільніше та дешевше, ніж видобуток нових запасів і створення нових родовищ.
Скільки коштують кольорові метали в Україні - читайте нижче в матеріалі Styler.
Ціни на кольорові метали
В одному зі столичних пунктів прийому пропонують такий заробіток за кілограм:
- алюміній - від 15 до 60 гривень
- мідь - від 180 до 235 гривень
- латунь - від 100 до 160 гривень
- нержавійка - від 10 до 35 гривень
Найбільше можна заробити за кілограм "чистої" міді - 235 гривень. А найменше дають за кілограм стружки нержавійки - лише 10 гривень.
Серед інших видів металу непогано цінують нікель та пропонують за нього від 100 до 150 гривень за кілограм.
Ціни на прийом металу в Києві (скриншоти: Styler)
Разом із тим деякі пункти прийому зазначають, що вартість може знизитися чи підвищитися залежно від:
- необхідності проведення очищення виробів від бруду
- необхідності відділення пластикових чи скляних частин
- обсягу партії
- фізичного стану та властивостей металевого лому
- необхідності проведення додаткових послуг
- попиту на певний вид брухту
- складу
- періоду чи сезону
Який метал у вас не приймуть
Фахівці розповідають, що в спеціалізованих пунктах навряд чи братимуть:
- військову техніку та боєприпаси
- закриті місткості чи наповнені залишками сировини
- метал з високим рівнем радіації
- майно комунальної власності без відповідних документів
Що говорить ЗУ про прийом металобрухту
Відповідно до Закону України "Про металобрухт" така діяльність дозволена в державі. Однак пункти прийому металів повинні відповідати кільком вимогам:
- власна чи орендована ділянка з твердим покриттям
- контейнер чи будь-яка інша відповідна ємність, тара для зберігання металобрухту
- спосіб зберігання матеріалів повинен унеможливлювати проникнення шкідливих речовин у ґрунт
- кожен приймальний пункт повинен мати вагове обладнання, систему відеоспостереження, відеозапису, архівування та зберігати створену в процесі відеоспостереження інформацію не менше трьох місяців
Оплата купленого металобрухту може здійснюватися готівкою через каси чи шляхом безготівкового розрахунку.
Забороняється експорт металобрухту, який:
- утворився у військових частинах, військових установах, військових навчальних закладах ЗСУ та інших військових формуваннях
- утворився зі списаних агрегатів машин, кораблів, плавзасобів, військової техніки, рухомого складу залізничного транспорту в нерозібраному стані
Раніше ми розповідали, яке значення має метал під час вибору каблучки для заручин.
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