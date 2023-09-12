Скільки коштує кольоровий метал в Україні та чи можна на цьому заробити: реальні ціни

Кольорові метали - це природні ресурси, які не здатні самостійно відновлюватися. Тому важливо здавати їх на переробку. Це, зокрема, набагато доцільніше та дешевше, ніж видобуток нових запасів і створення нових родовищ.

Скільки коштують кольорові метали в Україні - читайте нижче в матеріалі Styler.

Ціни на кольорові метали

В одному зі столичних пунктів прийому пропонують такий заробіток за кілограм:

алюміній - від 15 до 60 гривень

мідь - від 180 до 235 гривень

латунь - від 100 до 160 гривень

нержавійка - від 10 до 35 гривень

Найбільше можна заробити за кілограм "чистої" міді - 235 гривень. А найменше дають за кілограм стружки нержавійки - лише 10 гривень.

Серед інших видів металу непогано цінують нікель та пропонують за нього від 100 до 150 гривень за кілограм.

Ціни на прийом металу в Києві (скриншоти: Styler)

Разом із тим деякі пункти прийому зазначають, що вартість може знизитися чи підвищитися залежно від:

необхідності проведення очищення виробів від бруду

необхідності відділення пластикових чи скляних частин

обсягу партії

фізичного стану та властивостей металевого лому

необхідності проведення додаткових послуг

попиту на певний вид брухту

складу

періоду чи сезону

Який метал у вас не приймуть

Фахівці розповідають, що в спеціалізованих пунктах навряд чи братимуть:

військову техніку та боєприпаси

закриті місткості чи наповнені залишками сировини

метал з високим рівнем радіації

майно комунальної власності без відповідних документів

Що говорить ЗУ про прийом металобрухту

Відповідно до Закону України "Про металобрухт" така діяльність дозволена в державі. Однак пункти прийому металів повинні відповідати кільком вимогам:

власна чи орендована ділянка з твердим покриттям

контейнер чи будь-яка інша відповідна ємність, тара для зберігання металобрухту

спосіб зберігання матеріалів повинен унеможливлювати проникнення шкідливих речовин у ґрунт

кожен приймальний пункт повинен мати вагове обладнання, систему відеоспостереження, відеозапису, архівування та зберігати створену в процесі відеоспостереження інформацію не менше трьох місяців

Оплата купленого металобрухту може здійснюватися готівкою через каси чи шляхом безготівкового розрахунку.

Забороняється експорт металобрухту, який: