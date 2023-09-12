Сколько стоит цветной металл в Украине и можно ли на этом заработать: реальные цены
Цветные металлы - это природные ресурсы, которые не способны самостоятельно восстанавливаться. Поэтому важно сдавать их на переработку. Это, в частности, гораздо более целесообразно и дешевле, чем добыча новых запасов и создание новых месторождений.
Сколько стоят цветные металлы в Украине - читайте ниже в материале Styler.
Цены на цветные металлы
В одном из столичных пунктов приема предлагают такой заработок за килограмм:
- алюминий - от 15 до 60 гривен
- медь - от 180 до 235 гривен
- латунь - от 100 до 160 гривен
- нержавейка - от 10 до 35 гривен
Больше всего можно заработать за килограмм "чистой" меди - 235 гривен. А меньше всего дают за килограмм стружки нержавейки - всего 10 гривен.
Среди других видов металла неплохо ценят никель и предлагают от 100 до 150 гривен за килограмм.
Цены на прием металла в Киеве (скриншоты: Styler)
Вместе с тем, некоторые пункты приема отмечают, что стоимость может снизиться или повыситься в зависимости от:
- необходимости проведения очистки изделий от грязи
- необходимости отделения пластиковых или стеклянных частей
- объема партии
- физического состояния и свойств металлического лома
- необходимости проведения дополнительных услуг
- спроса на определенный вид лома
- состава
- периода или сезона
Какой металл у вас не примут
Эксперты рассказывают, что в специализированных пунктах вряд ли будут брать:
- военную технику и боеприпасы
- закрытые емкости или наполненные остатками сырья
- металл с высоким уровнем радиации
- имущество коммунальной собственности без соответствующих документов
Что говорит ЗУ о приеме металлолома
В соответствии с Законом Украины "О металлоломе" такая деятельность разрешена в государстве. Однако пункты приема металлов должны удовлетворять несколько требований:
- собственный или арендованный участок с твердым покрытием
- контейнер или любая соответствующая емкость, тара для хранения металлолома
- способ хранения материалов должен исключать возможность проникновения вредных веществ в почву
- каждый приемный пункт должен иметь весовое оборудование, систему видеонаблюдения, видеозаписи, архивирования и хранить созданную в процессе видеонаблюдения информацию не менее трех месяцев
Оплата купленного металлолома может производиться наличными через кассы или путем безналичного расчета.
Запрещается экспорт металлолома, который:
- образовался в воинских частях, военных учреждениях, военных учебных заведениях ВСУ и других военных формированиях
- образовался со списанных агрегатов машин, кораблей, плавсредств, военной техники, подвижного состава железнодорожного транспорта в неразобранном состоянии
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