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Сколько стоит цветной металл в Украине и можно ли на этом заработать: реальные цены

Украина, Вторник 12 сентября 2023 10:27
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Сколько стоит цветной металл в Украине и можно ли на этом заработать: реальные цены Цены на цветные металлы в Украине (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Цветные металлы - это природные ресурсы, которые не способны самостоятельно восстанавливаться. Поэтому важно сдавать их на переработку. Это, в частности, гораздо более целесообразно и дешевле, чем добыча новых запасов и создание новых месторождений.

Сколько стоят цветные металлы в Украине - читайте ниже в материале Styler.

Цены на цветные металлы

В одном из столичных пунктов приема предлагают такой заработок за килограмм:

  • алюминий - от 15 до 60 гривен
  • медь - от 180 до 235 гривен
  • латунь - от 100 до 160 гривен
  • нержавейка - от 10 до 35 гривен

Больше всего можно заработать за килограмм "чистой" меди - 235 гривен. А меньше всего дают за килограмм стружки нержавейки - всего 10 гривен.

Среди других видов металла неплохо ценят никель и предлагают от 100 до 150 гривен за килограмм.

Сколько стоит цветной металл в Украине и можно ли на этом заработать: реальные ценыСколько стоит цветной металл в Украине и можно ли на этом заработать: реальные ценыСколько стоит цветной металл в Украине и можно ли на этом заработать: реальные цены

Цены на прием металла в Киеве (скриншоты: Styler)

Вместе с тем, некоторые пункты приема отмечают, что стоимость может снизиться или повыситься в зависимости от:

  • необходимости проведения очистки изделий от грязи
  • необходимости отделения пластиковых или стеклянных частей
  • объема партии
  • физического состояния и свойств металлического лома
  • необходимости проведения дополнительных услуг
  • спроса на определенный вид лома
  • состава
  • периода или сезона

Какой металл у вас не примут

Эксперты рассказывают, что в специализированных пунктах вряд ли будут брать:

  • военную технику и боеприпасы
  • закрытые емкости или наполненные остатками сырья
  • металл с высоким уровнем радиации
  • имущество коммунальной собственности без соответствующих документов

Что говорит ЗУ о приеме металлолома

В соответствии с Законом Украины "О металлоломе" такая деятельность разрешена в государстве. Однако пункты приема металлов должны удовлетворять несколько требований:

  • собственный или арендованный участок с твердым покрытием
  • контейнер или любая соответствующая емкость, тара для хранения металлолома
  • способ хранения материалов должен исключать возможность проникновения вредных веществ в почву
  • каждый приемный пункт должен иметь весовое оборудование, систему видеонаблюдения, видеозаписи, архивирования и хранить созданную в процессе видеонаблюдения информацию не менее трех месяцев

Оплата купленного металлолома может производиться наличными через кассы или путем безналичного расчета.

Запрещается экспорт металлолома, который:

  • образовался в воинских частях, военных учреждениях, военных учебных заведениях ВСУ и других военных формированиях
  • образовался со списанных агрегатов машин, кораблей, плавсредств, военной техники, подвижного состава железнодорожного транспорта в неразобранном состоянии

Ранее мы рассказывали, какое значение имеет металл при выборе обручального кольца.

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Металлургпром