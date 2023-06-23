Сколько стоит калий йодид в аптеках и где его еще можно купить: список с адресами
После сообщений о риске подрыва армией РФ Запорожской АЭС, украинцы начали массово скупать таблетки калия йодида. В некоторых аптеках вещества уже нет.
Сколько стоит калий йодид и где его еще можно приобрести - читайте ниже в материале Styler.
Цены на калий йодид
В Киеве стоимость препарата колеблется от 87 до 200 гривен, но средняя цена держится на уровне 100 гривен за пачку из 10 таблеток.
Карта с ценами на калий йодид (скриншот: tabletki.ua)
Если будете покупать йодид калий в жидком виде, то заплатите примерно 50 гривен за 50 мл. Следует также заметить, что именно в этой форме препарат найти достаточно сложно.
Скриншот: apteka911.ua
Кроме того, можно приобрести порошок калия йодида, чтобы сделать раствор. Правда и этот препарат уже успел стать дефицитным. Поэтому самый близкий к Киеву город, где можно его приобрести, Ирпень. Там он стоит 45 гривен за флакон.
Скриншот: tabletki.ua
Где еще можно купить таблетки калия йодида в Киеве
Пока его можно найти в 15 аптеках столицы по адресам:
- бульвар Леси Украинки, 24 - цена 100 гривен
- проспект Василия Порика, 3 - цена 104 гривны
- улица Чернобыльская 16/80 (Конечная 7 троллейбуса) - цена 99 гривен
- улица Патриарха Мстислава Скрипника, 40 - цена 104 гривны
- улица Васильковская, 15/14 - цена 96 гривен
- улица Демеевская, 41 - цена 150 гривен
- бульвар Перова, 24 - цена 150 гривен
- улица Преображенская, 15 - цена 118 гривен
- улица Срибнокильская, 11 - цена 88 гривен
- проспект Голосеевский, 46/1 - цена 135 гривен
- улица Литвиненко-Вольгемут, 3 - цена 153 гривны
- улица Михаила Максимовича, 26 (на территории ЖК "Нова Англія") - цена 171 гривна
- улица Братиславская, 8 - цена 104 гривны
- проспект Воздухофлотский, 11/15 - цена 96 гривен
- проспект Голосеевский, 130/57 - цена 102 гривны
Раньше мы писали, действительно ли нужно принимать йодид калий в случае выброса радиации.
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