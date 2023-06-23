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Сколько стоит калий йодид в аптеках и где его еще можно купить: список с адресами

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Украина, Пятница 23 июня 2023 12:56
Сколько стоит калий йодид в аптеках и где его еще можно купить: список с адресами Где можно купить калий йодид (фото: Юлия Червинская, РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

После сообщений о риске подрыва армией РФ Запорожской АЭС, украинцы начали массово скупать таблетки калия йодида. В некоторых аптеках вещества уже нет.

Сколько стоит калий йодид и где его еще можно приобрести - читайте ниже в материале Styler.

Цены на калий йодид

В Киеве стоимость препарата колеблется от 87 до 200 гривен, но средняя цена держится на уровне 100 гривен за пачку из 10 таблеток.

Сколько стоит калий йодид в аптеках и где его еще можно купить: список с адресами

Карта с ценами на калий йодид (скриншот: tabletki.ua)

Если будете покупать йодид калий в жидком виде, то заплатите примерно 50 гривен за 50 мл. Следует также заметить, что именно в этой форме препарат найти достаточно сложно.

Сколько стоит калий йодид в аптеках и где его еще можно купить: список с адресами

Скриншот: apteka911.ua

Кроме того, можно приобрести порошок калия йодида, чтобы сделать раствор. Правда и этот препарат уже успел стать дефицитным. Поэтому самый близкий к Киеву город, где можно его приобрести, Ирпень. Там он стоит 45 гривен за флакон.

Сколько стоит калий йодид в аптеках и где его еще можно купить: список с адресами

Скриншот: tabletki.ua

Где еще можно купить таблетки калия йодида в Киеве

Пока его можно найти в 15 аптеках столицы по адресам:

  • бульвар Леси Украинки, 24 - цена 100 гривен
  • проспект Василия Порика, 3 - цена 104 гривны
  • улица Чернобыльская 16/80 (Конечная 7 троллейбуса) - цена 99 гривен
  • улица Патриарха Мстислава Скрипника, 40 - цена 104 гривны
  • улица Васильковская, 15/14 - цена 96 гривен
  • улица Демеевская, 41 - цена 150 гривен
  • бульвар Перова, 24 - цена 150 гривен
  • улица Преображенская, 15 - цена 118 гривен
  • улица Срибнокильская, 11 - цена 88 гривен
  • проспект Голосеевский, 46/1 - цена 135 гривен
  • улица Литвиненко-Вольгемут, 3 - цена 153 гривны
  • улица Михаила Максимовича, 26 (на территории ЖК "Нова Англія") - цена 171 гривна
  • улица Братиславская, 8 - цена 104 гривны
  • проспект Воздухофлотский, 11/15 - цена 96 гривен
  • проспект Голосеевский, 130/57 - цена 102 гривны

Раньше мы писали, действительно ли нужно принимать йодид калий в случае выброса радиации.

Читайте также, что нужно сделать, если произойдет подрыв ЗАЭС.

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Запорожская АЭС Йод радиационная опасность