Лікар розповів, чому не потрібно приймати йод у разі вибуху ЗАЕС

У разі теракту на Запорізькій АЕС російськими окупантами калій йодид приймати не потрібно.

Про це розповів у Facebook лікар-невролог Євген Скрипник, посилаючись на інформацію прес-служби Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки.

Чому не потрібно приймати йод у разі підриву ЗАЕС

Як відомо, зараз електростанція не працює, а якби вона функціонувала, тоді при аварії в атмосферу могла б потрапити велика кількість радіоактивного йоду.

А йод потрібен для синтезу гормонів щитовидної залози і насамперед радіоактивний йод накопичується в щитовидній залозі і може виникнути ризик виникнення раку щитовидної залози.

"Але ЗАЕС не працює з вересня 2022 року і там вже немає радіоактивного йоду. Тому приймати йод немає сенсу! ЗАЕС має багато ступенів захисту і не так легко вчинити там аварію", - написав лікар.

Медик згадав, що в Чорнобилі сповільнювачем нейтронів був графіт, який горів і радіоактивний пил виходив в атмосферу. На ЗАЕС як сповільнювач використовується вода, тому великого поширення радіації не буде.

"І взагалі президент сказав, що терористи можуть це зробити, але він це вже багато разів повторював і нічого нового він не сказав! Цей меседж більше був сказаний не для нас, а для всього світу", - резюмував Євген.

Для довідки

Нагадаємо, що 22 червня Зеленський повідомив, що розвідка та Служба безпеки доповіли йому про плани російських окупантів вчинити теракт на Запорізькій АЕС із викидом радіації.

Цього тижня начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов уже попереджав, що росіяни посилили мінування Запорізької АЕС.

Під загрозою підриву опинився ставок-охолоджувач реакторів. За словами Буданова, теракт ворога може призвести до суттєвих проблем.