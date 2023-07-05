Скільки коштує дозиметр і як правильно вибрати: огляд цін і характеристик

Як правильно вибрати дозиметр

Дозиметри бувають професійні та побутові. Перші надають можливість отримання максимально точних результатів із мінімальною похибкою. Другі - знадобляться для перевірки рівня радіоактивного забруднення будинку, на робочому місці тощо. Тому, якщо є можливість, звичайно краще придбати професійний дозиметр, але навіть побутовий стане дуже помічним у випадку радіаційної небезпеки.

Також врахуйте той факт, що переважно моделі професійних дозиметрів є більшими за розмірами, ніж побутові. І вони дорожчі.

При покупці зважайте на характеристики екрана. Рідкокристалічний монітор не повинен бути багатобарвним, інакше на ньому буде важко помітити цифри при будь-якому освітленні.

Швидкість роботи. Середньостатистичний дозиметр зчитує і обробляє результати сканування 20-50 сек. А для підготовки до роботи йому буде потрібно до 5 хв. Чим швидше працює пристрій, тим він дорожче коштує.

Точність вимірювання. Бажано, щоб похибка дозиметра була як можна нижче. Оптимальний показник - 15%.

Додаткові функції. Дуже добре, якщо у пристрої є швидка фіксація зміни фону, відображення величин у часовому розрізі, опції "Швидкий пошук", а ще коли дозиметр повідомляє про перевищення радіоактивного порогу - дає звуковий сигнал, вібрує або виводить дані на монітор.

Важливі характеристики. Зверніть увагу на те, чи є можливість підключення дозиметра до гаджетів або комп’ютера за допомогою USB або Bluetooth. Якщо плануєте цей пристрій використовувати на природі, то важлива характеристика - захист від вологи. Також зверніть увагу на те, аби прилад мав стандартні батарейки, які можна легко замінити.

Не купуйте дозиметр, якщо він не сертифікований. Такий прилад повинен обов'язково мати сертифікат якості з повним переліком властивостей: маса, діапазон, точність і чутливість.

Скільки коштують дозиметри і де їх купити

Ціни на дозиметри залежать від багатьох факторів - моделі, виробника, функцій. Професійні пристрої коштують значно дорожче за побутові.

Дозиметри можна купити в інтернет-магазинах. Поки особливого ажіотажу на ці прилади нема, втім на деякі моделі треба робити передзамовлення.

Ціни коливаються від 4 тис. до 10,5 тис. грн за пристрій.

Ціни на радіаційні дозиметри (скриншот)