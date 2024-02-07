Скільки в Києві повинен коштувати проїзд: відповідь експерта

Чи потрібен Києву громадський транспорт

Бахматов пояснює, що не всі кияни користуються автомобілями чи послугами таксі. І якщо громадського транспорту не буде, Київ перестане рухатися.

"Кожен із нас пішохід. Потім йдуть люди, які їздять маршрутками, а потім - власники автомобілів. Без громадського транспорту Київ зупиниться, бо 50% пасажирів у комунальному транспорті - це люди з пільгами. Якщо не буде громадського транспорту, ці 50% не доїдуть", - пояснює експерт.

Яка оптимальна вартість проїзду

"Віктор Брагінський сказав, що економічно обґрунтований тариф на метро 30 гривень. Так от чомусь маршрутки ефективно працюють по 15 гривень. Чому приватний перевізник може з умовним комфортом надавати сервіс за 15 гривень, а міська влада не може? Нагадаю, що якщо приватному перевізнику невигідно, він не поїде", - наголошує Бахматов.

Додамо, що ймовірне подорожчання проїзду пов'язане з витратами метро на електрику. Брагінський нагадав, що цьогоріч КП повинне сплатити 1,6 млрд грн, відтак, і тариф мав би зрости пропорційно.

Чи можна в Києві зробити безкоштовний громадський транспорт

"Я думаю, що в короткостроковій перспективі це цікаво, а довгостроковій - вб'є інфраструктуру міста й призведе до колапсу", - каже Максим Бахматов.

Для ухвалення правильного та ефективного рішення потрібно провести аудит і детальні розробки зі Світовим банком.

"Це так зване державне приватне партнерство. Коли є місто, є держава, яка гарантує, що місто буде існувати, а є приватний інвестор, який дає кошти. Потім вони починають працювати й контролювати виконання завдань. За таким принципом побудований аеропорт "Бориспіль", - наводить приклад фахівець.