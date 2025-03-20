Скільки калорій у соняшниковому насінні? Тренер здивував цифрою

Скільки калорій у насінні

За словами експерта, у 150 грамах насіння містить 1000 ккал, а це пів денної норми. Також у такій кількості продукту міститься 30 г білка та 75 г жирів.

Тоді як 1000 ккал виглядає звичайними продуктами так: 1 л молока 2,5% жирності, 300 г сиру та два великих апельсини, кожен по 400 г. В результаті виходить 2 кг продуктів, які містять 75 г білка та 30 г жиру.

Насіння соняшника може спричинити збільшення ваги через кілька причин:

велика кількість жирів - близько 50% складу - це жири. Хоча вони корисні для здоров’я, їхній надлишок сприяє накопиченню зайвих калорій

звичка їсти багато - насіння складно зупинитися їсти: жменя за жменею - і непомітно можна з’їсти велику порцію

сіль у смаженому насінні - багато людей вживають солоне насіння, що затримує воду в організмі, викликаючи набряки та тимчасове збільшення ваги

Щоб не набирати зайві кілограми, варто обмежувати порцію (не більше 30 г на день), обирати сире або несолоне насіння і враховувати його в загальному добовому раціоні.

Кому не можна їсти насіння соняшника

Насіння соняшника - корисний продукт, але не всім він підходить. Його слід обмежити або повністю виключити:

людям із зайвою вагою - через високу калорійність насіння може сприяти набору ваги

- через високу калорійність насіння може сприяти набору ваги при захворюваннях шлунково-кишкового тракту - гастрит, виразка шлунка чи панкреатит - привід обмежити насіння, оскільки воно подразнює слизову та може викликати дискомфорт

- гастрит, виразка шлунка чи панкреатит - привід обмежити насіння, оскільки воно подразнює слизову та може викликати дискомфорт при проблемах із з зубами - лущення насіння зубами призводить до стирання емалі та може викликати мікротріщини

- лущення насіння зубами призводить до стирання емалі та може викликати мікротріщини людям із захворюваннями нирок - солоне насіння затримує воду в організмі, що може погіршити стан при гіпертонії чи хворобах нирок

- солоне насіння затримує воду в організмі, що може погіршити стан при гіпертонії чи хворобах нирок алергікам - деякі люди мають алергію на насіння або його компоненти, що може спричинити висипання, свербіж або набряк

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