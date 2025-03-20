Скільки калорій у соняшниковому насінні? Тренер здивував цифрою

Насіння соняшника - це не лише смачний, а й дуже калорійний продукт. Хоча насіння корисне для серця, шкіри та нервової системи, важливо вживати його в міру, щоб не перевищити добову норму та не збільшити вагу.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку тренера і нутриціолога Юрія Попка.
За словами експерта, у 150 грамах насіння містить 1000 ккал, а це пів денної норми. Також у такій кількості продукту міститься 30 г білка та 75 г жирів.
Тоді як 1000 ккал виглядає звичайними продуктами так: 1 л молока 2,5% жирності, 300 г сиру та два великих апельсини, кожен по 400 г. В результаті виходить 2 кг продуктів, які містять 75 г білка та 30 г жиру.
Насіння соняшника може спричинити збільшення ваги через кілька причин:
Щоб не набирати зайві кілограми, варто обмежувати порцію (не більше 30 г на день), обирати сире або несолоне насіння і враховувати його в загальному добовому раціоні.
Насіння соняшника - корисний продукт, але не всім він підходить. Його слід обмежити або повністю виключити:
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