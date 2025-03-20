Сколько калорий в семечках подсолнечника? Тренер удивил цифрой

Семена подсолнечника - это не только вкусный, но и очень калорийный продукт. Хотя семечки полезны для сердца, кожи и нервной системы, важно употреблять их в меру, чтобы не превысить суточную норму и не увеличить вес.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу тренера и нутрициолога Юрия Попка.
По словам эксперта, в 150 граммах семян содержится 1000 ккал, а это полдневной нормы. Также в таком количестве продукта содержится 30 г белка и 75 г жиров.
Тогда как 1000 ккал выглядит обычными продуктами так: 1 л молока 2,5% жирности, 300 г сыра и два больших апельсина, каждый по 400 г. В результате получается 2 кг продуктов, которые содержат 75 г белка и 30 г жира.
Семена подсолнечника могут вызвать увеличение веса по нескольким причинам:
Чтобы не набирать лишние килограммы, стоит ограничивать порцию (не более 30 г в день), выбирать сырые или несоленые семечки и учитывать их в общем суточном рационе.
Семена подсолнечника - полезный продукт, но не всем он подходит. Их следует ограничить или полностью исключить:
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