Скільки калорій у соняшниковому насінні? Тренер здивував цифрою
Насіння соняшника - це не лише смачний, а й дуже калорійний продукт. Хоча насіння корисне для серця, шкіри та нервової системи, важливо вживати його в міру, щоб не перевищити добову норму та не збільшити вагу.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку тренера і нутриціолога Юрія Попка.
Скільки калорій у насінні
За словами експерта, у 150 грамах насіння містить 1000 ккал, а це пів денної норми. Також у такій кількості продукту міститься 30 г білка та 75 г жирів.
Тоді як 1000 ккал виглядає звичайними продуктами так: 1 л молока 2,5% жирності, 300 г сиру та два великих апельсини, кожен по 400 г. В результаті виходить 2 кг продуктів, які містять 75 г білка та 30 г жиру.
Насіння соняшника може спричинити збільшення ваги через кілька причин:
- велика кількість жирів - близько 50% складу - це жири. Хоча вони корисні для здоров’я, їхній надлишок сприяє накопиченню зайвих калорій
- звичка їсти багато - насіння складно зупинитися їсти: жменя за жменею - і непомітно можна з’їсти велику порцію
- сіль у смаженому насінні - багато людей вживають солоне насіння, що затримує воду в організмі, викликаючи набряки та тимчасове збільшення ваги
Щоб не набирати зайві кілограми, варто обмежувати порцію (не більше 30 г на день), обирати сире або несолоне насіння і враховувати його в загальному добовому раціоні.
Кому не можна їсти насіння соняшника
Насіння соняшника - корисний продукт, але не всім він підходить. Його слід обмежити або повністю виключити:
- людям із зайвою вагою - через високу калорійність насіння може сприяти набору ваги
- при захворюваннях шлунково-кишкового тракту - гастрит, виразка шлунка чи панкреатит - привід обмежити насіння, оскільки воно подразнює слизову та може викликати дискомфорт
- при проблемах із з зубами - лущення насіння зубами призводить до стирання емалі та може викликати мікротріщини
- людям із захворюваннями нирок - солоне насіння затримує воду в організмі, що може погіршити стан при гіпертонії чи хворобах нирок
- алергікам - деякі люди мають алергію на насіння або його компоненти, що може спричинити висипання, свербіж або набряк
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