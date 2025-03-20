Сколько калорий в семечках подсолнечника? Тренер удивил цифрой

Семена подсолнечника - это не только вкусный, но и очень калорийный продукт. Хотя семечки полезны для сердца, кожи и нервной системы, важно употреблять их в меру, чтобы не превысить суточную норму и не увеличить вес.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу тренера и нутрициолога Юрия Попка.

Сколько калорий в семечках

По словам эксперта, в 150 граммах семян содержится 1000 ккал, а это полдневной нормы. Также в таком количестве продукта содержится 30 г белка и 75 г жиров.

Тогда как 1000 ккал выглядит обычными продуктами так: 1 л молока 2,5% жирности, 300 г сыра и два больших апельсина, каждый по 400 г. В результате получается 2 кг продуктов, которые содержат 75 г белка и 30 г жира.

Семена подсолнечника могут вызвать увеличение веса по нескольким причинам:

большое количество жиров - около 50% состава - это жиры. Хотя они полезны для здоровья, их избыток способствует накоплению лишних калорий

привычка есть много - семечки сложно остановиться есть: горсть за горстью - и незаметно можно съесть большую порцию

соль в жареных семечках - многие люди употребляют соленые семечки, что задерживает воду в организме, вызывая отеки и временное увеличение веса

Чтобы не набирать лишние килограммы, стоит ограничивать порцию (не более 30 г в день), выбирать сырые или несоленые семечки и учитывать их в общем суточном рационе.

Кому нельзя есть семечки подсолнечника

Семена подсолнечника - полезный продукт, но не всем он подходит. Их следует ограничить или полностью исключить:

людям с лишним весом - из-за высокой калорийности семечки могут способствовать набору веса

- из-за высокой калорийности семечки могут способствовать набору веса при заболеваниях желудочно-кишечного тракта - гастрит, язва желудка или панкреатит - повод ограничить семена, поскольку они раздражают слизистую и могут вызвать дискомфорт

- гастрит, язва желудка или панкреатит - повод ограничить семена, поскольку они раздражают слизистую и могут вызвать дискомфорт при проблемах с зубами - шелушение семян зубами приводит к стиранию эмали и может вызвать микротрещины

- шелушение семян зубами приводит к стиранию эмали и может вызвать микротрещины людям с заболеваниями почек - соленые семена задерживают воду в организме, что может ухудшить состояние при гипертонии или болезнях почек

- соленые семена задерживают воду в организме, что может ухудшить состояние при гипертонии или болезнях почек аллергикам - некоторые люди имеют аллергию на семена или их компоненты, что может вызвать высыпания, зуд или отек

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