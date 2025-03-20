Сколько калорий в семечках подсолнечника? Тренер удивил цифрой
Семена подсолнечника - это не только вкусный, но и очень калорийный продукт. Хотя семечки полезны для сердца, кожи и нервной системы, важно употреблять их в меру, чтобы не превысить суточную норму и не увеличить вес.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу тренера и нутрициолога Юрия Попка.
Сколько калорий в семечках
По словам эксперта, в 150 граммах семян содержится 1000 ккал, а это полдневной нормы. Также в таком количестве продукта содержится 30 г белка и 75 г жиров.
Тогда как 1000 ккал выглядит обычными продуктами так: 1 л молока 2,5% жирности, 300 г сыра и два больших апельсина, каждый по 400 г. В результате получается 2 кг продуктов, которые содержат 75 г белка и 30 г жира.
Семена подсолнечника могут вызвать увеличение веса по нескольким причинам:
- большое количество жиров - около 50% состава - это жиры. Хотя они полезны для здоровья, их избыток способствует накоплению лишних калорий
- привычка есть много - семечки сложно остановиться есть: горсть за горстью - и незаметно можно съесть большую порцию
- соль в жареных семечках - многие люди употребляют соленые семечки, что задерживает воду в организме, вызывая отеки и временное увеличение веса
Чтобы не набирать лишние килограммы, стоит ограничивать порцию (не более 30 г в день), выбирать сырые или несоленые семечки и учитывать их в общем суточном рационе.
Кому нельзя есть семечки подсолнечника
Семена подсолнечника - полезный продукт, но не всем он подходит. Их следует ограничить или полностью исключить:
- людям с лишним весом - из-за высокой калорийности семечки могут способствовать набору веса
- при заболеваниях желудочно-кишечного тракта - гастрит, язва желудка или панкреатит - повод ограничить семена, поскольку они раздражают слизистую и могут вызвать дискомфорт
- при проблемах с зубами - шелушение семян зубами приводит к стиранию эмали и может вызвать микротрещины
- людям с заболеваниями почек - соленые семена задерживают воду в организме, что может ухудшить состояние при гипертонии или болезнях почек
- аллергикам - некоторые люди имеют аллергию на семена или их компоненты, что может вызвать высыпания, зуд или отек
Вас может заинтересовать
- Что происходит с организмом, если часто есть семена подсолнечника
- 3 простых способа быстро очистить семена подсолнечника
- Названы 5 оригинальных способов полезно применить стебли подсолнечника на огороде
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.