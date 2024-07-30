Гроші за медалі Олімпіади-2024. Порівнюємо призові фонди в Україні та інших країнах

За ідею

Саме таке ставлення до участі в Олімпійських іграх у Великій Британії, Швеції та Норвегії.

Спортсмени з цих країн не отримають нічого. Бо, по-перше, на думку спортивних чиновників цих держав, участь у Іграх є сама по собі почесною, а по-друге, спортсмени-олімпійці - люди й так багаті, їм додаткові гроші платити - справа зайва.

Чисто символічно

У інших державах усе ж таки гроші успішним олімпійцям платять. Але доволі "символічні".

Здавалось би, які різні країни Австралія та Таджикистан. Але атлети з обох отримають за золоті медалі приблизно однаково, лише 14 000 доларів.

Й такі багаті країни як Канада, Данія та Німеччина також чомусь не балують своїх олімпійських призерів і заплатять їм від 14 до 21 000 доларів.

Є теоретичне пояснення цього факту. Менше всього грошей платять ті країни, чиї представники мають великі шанси завоювати медалі у тому чи іншому виді спорту.

До речі, у багатьох країнах гроші платить не держава, а суспільні організації або спеціальні Олімпійські фонди.

Золота середина

Дуже багато країн планети стимулюють своїх представників на Олімпійських Іграх матеріально, але іноді - не зовсім грошима.

Наприклад, у КНР офіційно не розголошують суми премій для спортсменів, але відомо, що після Олімпійських ігор-2008 року золотим медалістам давали близько 50 000 доларів.

За чутками, у 2002 році чемпіонка з кулевої стрільби отримала у подарунок понад один мільйон доларів і автомобіль вартістю близько 30 тисяч доларів. Тож чіткої системи немає.

А от у Казахстані навпаки - усе дуже чітко. Залежно від медалі, спортсмени отримують квартири: трикімнатні - для золотих, двокімнатні - для срібних і однокімнатні - для бронзових медалістів.

У Сербії володар олімпійського "золота" отримає цього року 214 000 доларів, а у Естонії спортсмену-тріумфатору ОІ-2024 заплатять близько 109 000 доларів.

Десь посередині Латвія та Литва - від 150 до 180 000 доларів.

Які країни найщедріші?

Як вже було сказано, чим менше шансів на медаль - тим вище нагорода. Тож максимум грошей платять маленькі, але дуже багаті держави: Сінгапур, Гонконг (виступає окремою від КНР збірною) та Тайвань. А ще, звісно, Саудівська Аравія.

"Азійські тигри" готові віддячити своїм атлетам за золоті медалі приблизно у сумі 730 000 доларів, а араби - більш ніж мільйон. І це навіть не за перемогу! Саме таку суму після Олімпіади-2020 каратисту Тарегу Хамеді було вручено - 5 мільйонів ріалів (близько 1,33 мільйона доларів) за срібну медаль.

До слова, у Індонезії за перемогу на змаганнях у бадмінтоні на Іграх чотири роки тому переможцям обіцяли п'ять корів, ресторан, новий будинок і приблизно 350 000 доларів. За таке справді варто боротися!

Україна

На фоні інших європейських країн Україна виглядає досить непогано.

Сума премій за золоту медаль у Парижі залишилася такою ж, як і на попередніх Іграх - 125 000 доларів.

А ось винагороди за срібло і бронзу трохи зросли: до 100 000 (з 80 000) і до 80 000 (з 55 000) доларів відповідно.