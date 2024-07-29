Медалі Олімпіади-2024: з якого металу вони насправді виготовлені і скільки важать

Медалі Олімпіади-2024, яка триває у Парижі, - це не просто нагороди, а справжні шедеври, які об'єднують в собі історію, мистецтво та сучасні технології. Вони є символом досягнень спортсменів та залишаться в історії як один з найяскравіших моментів Олімпійських ігор.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, з якого металу насправді виготовлені олімпійські медалі, яка їхня вага і що у них особливого.

З якого металу медалі Олімпійських ігор-2024?

Чиста золота медаль коштувала б астрономічних сум. Тому традиційно організатори вдаються до "хитрощів", аби нагорода була не така дорога у виробництві, але при цьому мала благородний вигляд.

Цьогоріч нагороди за перші місця на Олімпійських іграх на 92,5% складаються срібла. Але при цьому вони дійсно мають близько шести грамів золота - це і надає їм фірмового кольору.

Срібні медалі на 100% виготовлені зі срібла. Бронзові медалі - це суміші сплаву цинку, олова та міді.

На сьогодні таке співвідношення металів у виготовленні нагород ОІ регламентується правилами Міжнародного олімпійського комітету.

Золоті олімпійські медалі дійсно містять золото (фото: press.paris2024)

Яка вага і розмір медалей Олімпіади-2024?

На всіх медалях вигравірувано вид спорту, його дисципліна та назва події (французькою мовою на олімпійських медалях і англійською мовою на паралімпійських).

Згідно з регламентом, кожна медаль має бути щонайменше 60 мм у діаметрі та 3 мм завтовшки, але оргкомітет кожної країни може створити власний індивідуальний дизайн.

Золота медаль цьогорічних Ігор у Парижі важить 529 г, срібна - 525 г, а бронзова нагорода має вагу 455 г.

Таким чином, якщо спортсмен гіпотетично захоче здати золоту медаль, скажімо, в ломбард, то виручити за неї він зможе приблизно 25 тисяч гривень. Але, звісно, для олімпійського чемпіона ця нагорода значить набагато більше, ніж її фінансова вартість.

Частинка Ейфелевої вежі на кожній медалі

Одним з найцікавіших фактів про медалі цього року є те, що кожна з них містить у собі шматочок знаменитої Ейфелевої вежі.

Так, в центрі кожної медалі розміщений шестигранний залізний шматок вагою 18 грамів, який був вилучений з легендарної паризької конструкції під час ремонтних робіт у 20 столітті.

Це символічне рішення, за задумом організаторів, дозволяє спортсменам забрати з собою частинку духу Парижа.

Олімпійські медалі містять частинку Ейфелевої вежі (фото: toureiffel.paris)

Хто розробив дизайн медалей Олімпіади-2024?

Дизайн олімпійських медалей завжди відображає культурні особливості країни-господаря та дух самих Ігор.

Цього року дизайн медалей ОІ розробив відомий паризький ювелірний дім Chaumet, завдяки чому нагороди стали справжнім витвором мистецтва та інженерної думки.

"Використання цього унікального металу з Ейфелевої вежі надає медалі вагомого історичного аспекту, відсилаючи нас до П’єра де Кубертена (ініціатора відродження духу Олімпійських змагань - Ред.), сучасника Гюстава Ейфеля, який був одним з останніх, хто відвідав будівельний майданчик вежі до її відкриття", - пояснює директор Операційної компанія Ейфелевої вежі (SETE) Жан-Франсуа Мартінс.

Дизайн медалей розробляв знаменитий ювелірний дім Chaumet (фото: toureiffel.paris)

Додамо, що на Олімпійських і Паралімпійських іграх (стартують 28 серпня) у Парижі буде розіграно понад п'ять тисяч медалей.