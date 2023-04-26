Скільки днів відпочиватимуть українці у травні і чи будуть додаткові вихідні

Щорічно українці мали найбільше вихідних у травні, оскільки надавались додаткові дні на державні свята - Міжнародний день праці та День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Про те, скільки днів відпочиватимуть українці у травні цьогоріч, розповідаємо у матеріалі нижче.
Традиційно українцям у травні надають два додаткові вихідні: 1 травня - День праці та 9 травня - День перемоги над нацизмом.
У 2023 році ці дні випадають на понеділок (1 травня) і вівторок (9 травня), тому мали б бути вихідними. Втім в Україні діє воєнний стан і, згідно з нормами Кодексу законів про працю, додаткових вихідних не передбачено.
Офіційними вихідними в травні будуть тільки суботи та неділі, це 8 вихідних днів - 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 травня.
1 травня - День праці.
3 травня - Всесвітній день свободи преси (Преси).
7 травня - День радіо.
8-9 травня - Дні пам'яті та примирення, присвячені пам'яті жертв Другої світової війни.
8 травня - Міжнародний день Червоного Хреста.
9 травня - День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; День Європи (міжнародний).
12 травня - Всесвітній день медичних сестер.
14 травня - День матері.
15 травня - Міжнародний день сімей.
17 травня - Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства.
18 травня - Міжнародний день музеїв.
19 травня - Міжнародний день боротьби з гепатитами.
20 травня - День Європи (український); День науки; День банківських працівників; Всесвітній день метролога; Всесвітній день травматолога.
21 травня - День пам'яті жертв політичних репресій; День молодіжних та дитячих громадських організацій; Всеукраїнський день працівників культури; Всесвітній день пам'яті людей, які померли від СНІДу; Всесвітній день культурного розмаїття в ім'я діалогу та розвитку.
22 травня - Міжнародний день біологічного різноманіття.
23 травня - Свято Героїв.
24 травня - День слов'янської писемності та культури.
25 травня - День філолога.
25-31 травня - Тиждень солідарності з народами несамоврядних територій.
26 травня - День зварника.
27 травня - День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження.
28 травня - День хіміка; День Києва; День прикордонника.
29 травня - Міжнародний день миротворців ООН.
31 травня - Всесвітній день без тютюну.
Раніше ми розповідали про те, яка буде погода у травні.