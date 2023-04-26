Скільки днів відпочиватимуть українці у травні і чи будуть додаткові вихідні

Скільки вихідних буде у травні 2023

Традиційно українцям у травні надають два додаткові вихідні: 1 травня - День праці та 9 травня - День перемоги над нацизмом.

У 2023 році ці дні випадають на понеділок (1 травня) і вівторок (9 травня), тому мали б бути вихідними. Втім в Україні діє воєнний стан і, згідно з нормами Кодексу законів про працю, додаткових вихідних не передбачено.

Офіційними вихідними в травні будуть тільки суботи та неділі, це 8 вихідних днів - 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 травня.

Професійні та міжнародні свята у травні

1 травня - День праці.

3 травня - Всесвітній день свободи преси (Преси).

7 травня - День радіо.

8-9 травня - Дні пам'яті та примирення, присвячені пам'яті жертв Другої світової війни.

8 травня - Міжнародний день Червоного Хреста.

9 травня - День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; День Європи (міжнародний).

12 травня - Всесвітній день медичних сестер.

14 травня - День матері.

15 травня - Міжнародний день сімей.

17 травня - Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства.

18 травня - Міжнародний день музеїв.

19 травня - Міжнародний день боротьби з гепатитами.

20 травня - День Європи (український); День науки; День банківських працівників; Всесвітній день метролога; Всесвітній день травматолога.

21 травня - День пам'яті жертв політичних репресій; День молодіжних та дитячих громадських організацій; Всеукраїнський день працівників культури; Всесвітній день пам'яті людей, які померли від СНІДу; Всесвітній день культурного розмаїття в ім'я діалогу та розвитку.

22 травня - Міжнародний день біологічного різноманіття.

23 травня - Свято Героїв.

24 травня - День слов'янської писемності та культури.

25 травня - День філолога.

25-31 травня - Тиждень солідарності з народами несамоврядних територій.

26 травня - День зварника.

27 травня - День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження.

28 травня - День хіміка; День Києва; День прикордонника.

29 травня - Міжнародний день миротворців ООН.

31 травня - Всесвітній день без тютюну.