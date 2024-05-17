Буде соковитим та ароматним: скільки часу треба маринувати курку і м'ясо для шашлику

М'ясо - це чудовий вибір, якщо ви хочете наситити організм великою кількістю білка та вітамінів. Варто знати, як правильно маринувати м'ясо та скільки часу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Washingtonpost .

Скільки часу маринувати

Зазвичай усі думають, що чим довше маринувати м'ясо, тим краще. Це не завжди так.

Важливо знати, що кислі складові маринадів дуже швидко перетворюють навіть жорстке м’ясо на кашоподібну субстанцію.

Тому важливо знати, як довго та в чому саме треба маринувати різні види м’яса.

Маринади зазвичай містять сіль, кислоту, жир та ароматичні речовини.

Основна роль маринаду це надати смаку страві та покращити текстуру м’яса.

Сіль допомагає утримувати воду, роблячи м'ясо вологим. Разом з іншими спеціями сіль працює не більше 30 хвилин.

Експерти зазначили, що сольовий розчин не покращить текстуру м’яса. Тому не варто довго тримати його там.

Кислі маринади

Кислі маринади на основі ківі допомагають розчинити колаген у червоному м’ясі, роблячи його м’яким і забезпечуючи не пересушений результат.

Однак, занадто тривале перебування м’яса у великій кількості кислоти може зробити його жорстким або почати розщеплювати білки і воно втратить свою текстуру.

Оцтова кислота вважається найагресивнішою для м’яса, за нею іде лимонна кислота.

Загалом, не потрібно заправляти м'ясо всім, що давно лежить в холодильнику. Адже маринад потрібен для додаткової соковитості, а не для того, щоб забити смак м'яса. Можна використовувати свіжі трави, цибулю і часник.

Якої товщини повинно бути м'ясо

Дуже великі шматки м’яса (ребра, свиняча лопатка та індичка) маринуються 24 години.

Великі шматки м’яса (яловича та свиняча вирізка) маринуються від 6 до 12 годин.

Стейки, свинячі відбивні, половинки або четвертинки курки потрібно маринувати від 4 до 8 годин.

Невеликі шматочки м’яса (куряча грудка без кісток, рибне філе) маринувати необхідно від 15 хвилин до 2 годин.

Додамо, що хороше м'ясо - велика частина успіху шашлику. Так що потрібно вибирати шматок, який підходить для запікання на вугіллі.

Для шашлику потрібно брати молоде м'ясо, що має достатню кількість жирових прошарків.