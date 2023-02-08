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Скільки часу можна використовувати губку для миття посуду: названо точний термін

Як часто замінювати губку для посуду (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Щодня господині використовують губки для миття посуду. Однак на них швидко скупчуються бактерії, тому їх потрібно часто замінювати та правильно очищати.

Про це пише Sante Plusmag.

Як очистити губку

Посудомийна машина

Необхідно покласти губку в кошик для столових приборів посудомийної машини та запустити звичайний цикл миття.

Оцет

Оцет відомий своїми антимікробними властивостями, тому може допомогти очистити губку. Необхідно у мисці змішати рівні частини води та оцту та занурити туди губку. Далі нагрійте в мікрохвильовці протягом 2 хвилин.

Регулярне очищення є обов’язковим, адже це допоможе позбутися небажаних бактерій, які осідають на посуді.

Коли змінювати

Замінювати губку бажано після двох або трьох тижні використання. Іноді певні ознаки можуть означати, що настав час її замінити.

Запах

Мокра губка для посуду є сприятливим середовищем для розвитку цвілі та бактерій. В результаті виникає неприємний запах. Це головна ознака, що її варто позбутися.

Стан

Якщо з часом на губці з'являються сумнівні плями й вона повністю знебарвилася, то пора її викинути.

Додамо, для того, щоб губка для посуду була якомога довше у гарному стані, варто:

  • Завжди залишайте її в провітрюваному місці;
  • Не залишайте його в раковині;
  • Не ховайте в закритому місці;
  • Регулярно очищайте.

Раніше ми повідомляли, як засоби для миття посуду непомітно шкодять організму.

Також ми називали посуд, який категорично не можна ставити в духовку ніколи.

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