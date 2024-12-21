Скільки чашок кави можна пити на день без шкоди для здоров’я

Скільки кави можна пити в день

За словами експерта, кава - це спірний продукт, адже в ньому є користь і шкода, тому важливо дотримуватись норми.

Якщо ви п'єте кожен день по 5 чашок, то це дуже погано. Це може впливати на ваш мікробіом та на серцево-судинну систему. Кава також містить поліфеноли, антиоксиданти, які захищають клітини печінки та нервової системи від окиснення, якщо споживати її в чистому вигляді та якісну.

Але при цьому потрібно розуміти, що коли вона обсмажується, то виникає реакція глікації - метаболіти старіння, окиснення клітин.

Толстікова зазначила, що безпечно вживати одну чашку в день, без великої кількості цукру та меду.

"Треба знайти просто баланс в кожному продукті та дивитися, як це впливає конкретно на вас", - додала вона.

Важливо знати, що такий напій не можна вживати натщесерце, бо це вплив на слизову оболонку - це викид шлункового соку. В результаті така звичка може призвести до гастриту, порушення слизової оболонки та порушення роботи взагалі ШКТ.