Скільки буде українців до 2037 року: демограф дав прогнози

Наслідки війни завжди проявляються у демографічній ситуації країни. Так, наприклад, Україні може загрожувати різниця у співвідношенні кількості чоловіків і жінок. Здебільшого це зумовлено втратами на полі бою та тією кількістю людей, які виїхали за кордон.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю заступника директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАНУ Олександра Гладуна для сайту ТСН розповідає, як зміниться демографічна ситуація в Україні в майбутньому.

Скільки українців буде до 2037 року

За словами Гладуна, дослідники можуть зробити демографічний прогноз та змоделювати розвиток демографічної ситуації до початку 2037 року.

Проте назвати точні цифри доволі складно, адже стан значної інформаційної невизначеності нікуди не подівся.

"Експертним шляхом ми визначали рівень народжуваності та смертності, також дуже критично та з дискусіями оцінювали кількість мігрантів. Коли робили прогноз, то перше питання, яке треба було визначити - скільки буде тривати війна. На це питання ніхто немає реальної відповіді, але для прогнозу це треба було зробити", - пояснює Гладун.

Для того, щоби зробити приблизні розрахунки, науковці взяли за приклад, що війна закінчиться наприкінці 2024 чи на початку 2025 року, а чисельність населення - у межах кордонів 1991 року.

"Ми не брали дані Державної служби статистики, а зробили власну оцінку чисельності населення, повторюся, у кордонах 1991 року та на початок 2022 року, тобто до повномасштабного вторгнення. Ми оцінили чисельність в 42 мільйони, а потім побудували прогноз відповідно до наших гіпотез, на початок 2037 року, у нас вийшло 30,5 мільйона", - пояснює методику Олександр.

У результаті демографи прогнозують, що населення України може скоротитися на 11 мільйонів, проте це за тих умов, які використовували в розрахунках. Похибка можлива на один мільйон більше або менше.

Співвідношення чоловіків і жінок

На чисельну різницю впливає те, скільки українців повернуться додому з-за кордону. Зараз там перебуває вдвічі більше жінок, ніж чоловіків.

"Якщо до України не повернуться жінки, то це надалі вплине на статеву структуру населення. Інший чинник, який на неї впливає, - це те, що зараз на фронті гине більше чоловіків, хоча воюють і жінки. Але слід сказати, що понад 95% тих, хто загинув на фронті - чоловіки", - зазначає Гладун.

Водночас після війни можливі зустрічні міграційні потоки. Тобто частина жінок із дітьми повернуться до України, а до частини жінок на постійне проживання за кордон поїдуть чоловіки.

Також очікується диференціація для певних вікових груп. Зокрема, може скоротитися кількість дітей.

"За нашим прогнозом буде дуже сильно скорочуватися дитячий контингент, а саме вікова група до 14 років. Вона скоротиться найбільш суттєво. І це теж загроза для майбутнього розвитку України", - наголошує демограф.

Річ у тому, що ці діти через 5-15 років вступають у репродуктивний вік, вийдуть на ринок праці, але народять ще менше дітей, ніж це є зараз.

"З цим може виникнути досить критична ситуація", - підсумовує експерт.