Скелет Левиафана: в сети показали символ "русского мира" возле Донецка (фото)

В сети показали, что осталось после самого известного украинского супермаркета на Донбассе
В сети показали, что произошло с одним из самых известных супермаркетов Metro на Донбассе. Здание магазина находилось возле разгромленного в 2014 году Донецкого аэропорта. Сейчас на его месте обломки и руины строений, а без слез на эту картину просто не взглянешь. Снимки торговой точки опубликовал на своей странице в Facebook Андрей Шор, который участвовал в боях за оборону аэропорта в Донецке.
"Самый известный торговый центр в Украине. Вот только осталось от него немного.
Жуки съели", - подписал он снимки.
Пользователи сети прокомментировали печальные снимки военного.