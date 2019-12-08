Скелет Левіафана: в мережі показали символ "русского мира" біля Донецька (фото)

У мережі показали, що сталося з одним із відомих супермаркетів Metro на Донбасі. Будівля магазину знаходилася біля розбитого в 2014 році Донецького аеропорту. Зараз на її місці уламки і руїни будівель, а без сліз на цю картину просто не поглянеш. Знімки торгової точки опублікував на своїй сторінці в Facebook Андрій Шор, який брав участь у боях за оборону аеропорту в Донецьку.

"Найвідоміший торговий центр в Україні. Ось тільки залишилося від нього небагато. Жуки з'їли", - підписав він знімки.

Все, що залишилося від магазину Metro біля Донецька (фото: .facebook.com/andriy.shor)

Користувачі мережі прокоментували сумні знімки військового.

Я там майже кожні вихідні на закупівлях був до весни 2014 року.

А готель поруч Політ була і як 40 біля пожежної частини.

Ну, місцеві все що встигли, врятували:)

З бетону ще арматуру не повибивали. Жирують.

Більше 60-ти польотів з ДАПа. Кожен місяць за продуктами. Майже щотижня в їдальні метровской на 2-му поверсі обідали, коли по справах їздили в Донецьк...

Своєрідний "скелет Левіафана" як символ "русского мира.."

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