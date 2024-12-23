Скажіть "бувай" всім невдачам. Астролог дала прогноз на понеділок, 23 грудня

Прогноз астропогоди на 23 грудня

"Можливі відвідування перукарні. Критичний день зміни фази Місяця. Не рекомендується групова робота, також уникайте різких рухів. Це період мудрості, осягнення знань, наук і ремесел. Будь-які знання легко сприймаються та засвоюються", - розповіла Соловйова.

"День досягнення мети, він пов'язаний зі стійкістю, вселенським законом, книгами. Головна умова - повна зосередженість на найбільш важливій задачі та пошуку необхідної інформації для її вирішення. Підвищуються інтуїція та інтелектуальні здібності. Можна знайти оригінальні ідеї для вирішення старих проблем", - додала вона.

Усі знання, зазначає астролог, треба використовувати лише з добрими намірами. Цей понеділок сприяє прогнозуванню майбутнього. Проявляйте альтруїзм, передавайте свій досвід іншим, готуйте учнів, накопичуйте знання та інформацію.

"Вже діє складний аспект між транзитними Юпітером і Сатурном, який стане точним 25-го грудня. Цей період закликає до зниження ділової активності. Можливі прояви підвищеної конфліктності, підвищується вірогідність прорахунків, збитків, втрати сприятливих можливостей, з’являється необхідність долати труднощі", - попередила експерт.

Гороскоп на понеділок (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на 23 грудня

Цей понеділок - день Місяця, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість. Його вплив також полягає в основі батьківського інстинкту, вмінні турбуватися про інших і заспокоювати.

Цього дня Місяць буде у нейтральному для себе знаку Терезів. Це може стати складним періодом для тих, чия діяльність пов’язана з майстерністю мовлення, суспільною діяльністю, світом мистецтва (особливо - з музикою, співами, живописом, графікою, літературою, поезією), модною індустрією, дипломатією.

"Збалансуйте енергію Місяця білим кольором, сріблом, споживанням молочних продуктів, відпочинком біля водойми", - резюмувала Соловйова.