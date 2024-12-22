Ніякої брехні. Астролог дала прогноз на неділю, 22 грудня

Астрологічний прогноз на 22 грудня обіцяє цікавий день, але важливо не забувати про всі важливі аспекти. В неділю варто повністю відмовитися від брехні.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова дала детальний прогноз на 22 грудня та розповіла, що треба робити цього дня, аби не втратити щастя.

Прогноз астропогоди на 22 грудня

"Небезпечні прояви брехні, лестощів і підлабузництва: вони дають вигоду шляхом відмови від принциповості, але про це стане швидко відомо та зруйнує авторитет. Період руху вперед, час для рекордів і подвигів. Активний, творчий день хоробрості, добровільної жертви, наполегливості у досягнені мети, вміння досягати тріумфу та перемоги", - порадила Соловйова.

"Треба бути чесним і справедливим навіть у дрібницях. Сприятливий день для політиків, реформаторів, шоуменів і продюсерів. Корисними будуть групові заняття, масові зібрання, колективне обговорення проблем. Успіх принесуть справи, пов’язані з відповідальністю та обов’язком. Окрім цього, варто знайти час для прогулянок на природі", - додала вона.

Також не варто забувати про ретроградний Марс та тіньовий період Меркурія. Нові та дуже важливі справи краще перенести на інші дні.

Гороскоп на неділю (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на 22 грудня

Ця неділя - день Сонця, яке відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров’я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності.

Цього дня краще не розпочинати нові справи, які стосуються дії денного світила: дозвілля з дітьми, різноманітні розважальні та азартні ігри, виступи перед аудиторією, романтичні пригоди. Але можна відвідувати концерти, шоу, вистави.

"Краще не підсилювати сонячну енергію, використовуючи в одязі помаранчевий, золотистий, жовтий кольори, не застосовувати символи денного світила (соняшник, лев), не носити прикраси із золота та не зловживати апельсинами", - попередила астролог.

Головні заборони на неділю (ілюстрація: freepik.com)

Що треба знати про цей день

22 грудня з 09:01 до 11:01 Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде знаходитися у королівському градусі Діви️.

"У цей період ефективно проводити ревізію у справах і речах, аналізувати, порівнювати, перевіряти, оцінювати ефективність попередніх проєктів, з’ясовувати обставини тих чи інших ситуацій, виявляти недоліки, виправляти помилки у будь-яких сферах життя", - зазначила Соловйова.

А потім, з 21:08 до 23:08, Місяць буде у руйнівному градусі Терезів.

"Руйнівний градус – це градус жертовної перевірки: тільки крізь випробування можна отримати допомогу та відплату за свою стійкість. Він приносить випробування на міцність, витривалість та витримку. У Терезах цей градус дає подвійну характеристику: руйнування та відновлення", - нагадала астролог.

Саме тому Соловйова не радить призначати на цей період важливих справ, пов’язаних зі сферою відповідальності Місяця.